गाजियाबाद के खोड़ा में नियमित होगी गंगाजल की आपूर्ति, प्रत्येक टैंकर का बनेगा रूटमैप

एडीएम प्रशासन ज्योति मौर्या ने बताया कि खोड़ा में गंगाजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निगम द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। जिससे कि खोड़ा में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। खोड़ा में नियमित रूप से गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक टैंकर का रूटमैप तैयार किया जाएगा, इसके लिए टैंकरों में जीपीएस डिवाइस लगवाई जाएगी।

इससे पहले खोड़ा में गंगाजल की आपूर्ति के लिए खरीदे गए लगभग 70 टैंकरों से नियमित रूप से गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। जो टैंकर खराब हैं, उनको रिपेयर होने के लिए भेज दिया गया है।

एडीएम ने बताया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस लगवाने के साथ ही रूटमैप तैयार कराया जाएगा। जिससे कि टैंकर की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। प्रत्येक वार्ड में वो स्थान भी निश्चित किए जाएंगे, जहां पर पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर खड़ा किया जाएगा, लोग वहां पर आकर टैंकर से पानी ले सकेंगे।