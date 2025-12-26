Language
    गाजियाबाद जिला जेल में साफ-सुथरा और हाइजीनिक खाना, मिला 5-स्टार 'ईट राइट कैंपस' सर्टिफिकेट

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    गाजियाबाद जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश, डीएम और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान हर्बल वाटिका का उद्घाटन किया गया और एफएसएसएआई द्वारा 'इट ...और पढ़ें

    Hero Image

     एफएसएसएआई द्वारा 'इट राइट कैंपस' का 5-स्टार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार को जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश, डीएम और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जनपद न्यायाधीश ने इस मौके पर जेल में बनाई गई हर्बल वाटिका में पौधा लगाकर उदघाटन किया और भोजन गुणवत्ता के लिए इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया।

    डासना स्थित जिला कारागार पहुंचे जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत, सीजेएम ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत में कारागार चिकित्सालय परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर हर्बल वाटिका का उदघाटन किया।

    इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती बंदियों से उनकी बीमारी और मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने डा. संपूर्णानंद पुस्तकालय के रखरखाव और पाकशाला में भोजन की गुणवत्ता व साफ-सफाई देखी। जेल में बंदियों के कौशल विकास के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी अधिकारियों ने जायजा लिया।

    बंदियों की बनाई एंब्राइडरी, पेंटिंग और पोर्ट्रेट जैसी कलाकृतियों की सराहना की। इस दौरान म्यूजिक क्लास की भजन मंडली ने अपनी प्रस्तुति भी दी।

    जिला कारागार गाजियाबाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा इट राइट कैंपस के तहत 5 स्टार रेटिंग का प्रमाणपत्र जिला जज ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बैरकों और महिला अहाते में जाकर बंदियों से उनकी समस्याओं, खान-पान, चिकित्सा और विधिक सहायता के संबंध में जानकारी ली और उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। इस मौके पर जेलर केके दीक्षित सहित अन्य जेल अधिकारी मौजूद रहे।