गाजियाबाद जिला जेल में साफ-सुथरा और हाइजीनिक खाना, मिला 5-स्टार 'ईट राइट कैंपस' सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुधवार को जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश, डीएम और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जनपद न्यायाधीश ने इस मौके पर जेल में बनाई गई हर्बल वाटिका में पौधा लगाकर उदघाटन किया और भोजन गुणवत्ता के लिए इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया।

डासना स्थित जिला कारागार पहुंचे जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत, सीजेएम ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत में कारागार चिकित्सालय परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर हर्बल वाटिका का उदघाटन किया।

इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती बंदियों से उनकी बीमारी और मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने डा. संपूर्णानंद पुस्तकालय के रखरखाव और पाकशाला में भोजन की गुणवत्ता व साफ-सफाई देखी। जेल में बंदियों के कौशल विकास के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी अधिकारियों ने जायजा लिया।