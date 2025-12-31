Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में VVIP मूवमेंट के दौरान रखी जाएगी नजर, पुलिस लाइन में लगाई गई नौ बड़ी स्क्रीन 

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:10 AM (IST)

    गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का 99% कार्य पूरा हो गया है। पुलिस लाइन में नौ बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, जो शहर के 41 चौराहो ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल लेते नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक। सौ. नगर निगम

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के तहत लगाए गए कैमरों से यातायात के अलावा वीवीआईपी मूवमेंट होने पर पुलिस अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए पुलिस लाइन में नौ बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन स्क्रीन पर शहर के 41 चौराहे कवर किए गए हैं। इन स्क्रीन पर शहर की हर गतिविधि को पुलिसकर्मी करीब से देख सकेंगे। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने मंगलवार को आइटीएमएस का निरीक्षण किया। इसका 99 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। एक सप्ताह में सिस्टम का शुभारंभ करने की तैयारी की जा रही है।

    शासन से 88 करोड़ रुपये हुए थे मंजूर 

    आइटीएमएस के लिए साल 2024 में शासन ने 88 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। आइटीएमएस का काम जीडीए को कराना था, लेकिन बाद में शासन से यह प्रोजेक्ट नगर निगम के हवाले किया गया। निगम परिसर में आइटीएमएस कंट्रोल रूम का काम पूरा हो गया है। आइटीएमएस से न केवल यातायात को व्यवस्थित किया जाएगा बल्कि इसके तहत लगने वाले आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान भी करेंगे।

    चार तरह के कैमरे आइटीएमएस के तहत लगाए गए हैं। इनमें 50 फेस रिकोग्नाइजेशन कैमरे हैं जो बदमाशों की पहचान करेंगे। इसके अलावा 250 व्हीकल डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं। जबकि 110 पैन टिल्ट जूम कैमरे, 115 आरएलवीडी कैमरे लगाए गए हैं। कुल 1800 से अधिक कैमरो को इंटीग्रेटेड किया जा चुका है।

    दुर्घटना के बाद भागने वाले वाहन और चालकों की पहचान भी इनसे हो सकेगी। शहर के कुल 41 चौराहे कवर किए गए हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और मुख्य अभियंता एनके चौधरी निगम की साथ आइटीएमएस का निरीक्षण करने पहुंचे। नगर आयुक्त ने कहा कि जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में सिस्टम का शुभारंभ कर दिया जाएगा।

    वर्तमान में इसका ट्रायल चल रहा है। बड़ी स्क्रीन पर वैशाली रेड लाइट, कालका गढ़ी रेड लाइट, पुराना बस अड्डा रेड लाइट, हापुड़ चुंगी रेड लाइट को ट्रायल के दौरान नगर आयुक्त ने चेक किया। नौ स्क्रीन को पुलिस लाइन में लगाया गया है।

    पुलिसकर्मी शहर की सड़कों की गतिविधि को यहां से लाइव देख सकेंगे। यदि कही पर कोई गड़बड़ी दिखती है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। खासतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट होने पर नौ स्क्रीन से शहर की सड़कों पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

    एक चौराहे पर आधे घंटे में छह लोगों ने किया उल्लंघन

    ट्रायल के दौरान नगर आयुक्त निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान हापुड़ चुंगी चौराहे को चेक किया गया। मुख्य अभियंता ने बताया कि आधे घंटे में कुल छह लोगों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया।

     