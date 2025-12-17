Language
    राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में WHO का दौरा, 15 देशों के विशेषज्ञों ने लिया ओपीडी और सुविधाओं का जायजा

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में बुधवार को डब्ल्यूएचओ की टीम दौरा करने पहुंची। संस्थान के निदेशक डॉ. शाह आलम ने बताया कि इस टीम में 15 से अधिक देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने में जुटे अधिकारियों ने संस्थान का बारीकी से जायजा लिया।

    टीम में शामिल विशेषज्ञों ने सबसे पहले ओपीडी के पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण किया और यहां पर मरीजों की पर्ची बनाई जाने की प्रक्रिया को जाना। इसके बाद यह टीम चिकित्सक से परामर्श के बाद दवा लेने को काउंटर पर पहुंचे मरीजों से बातचीत करने के लिए दवा काउंटर पर पहुंचीl

    टीम ने ओपीडी के सभी कक्ष का दौरा करने के साथ वहां मौजूद चिकित्सकों से भी इलाज के बारे में विस्तार से पूछताछ की। टीम ने डे केयर, भरती वार्ड, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेंटर, स्टीम बाथ और कपिंग थेरेपी का भी बिंदुवार जायजा लिया।

    दिल्ली में चल रहे सम्मेलन में सोमवार को तय किया गया था है कि गाजियाबाद के उक्त संस्थान का भ्रमण जरूरी है। इस दौरान इसका दायरा ,सुविधा एवं संसाधन बढ़ाने पर चर्चा की गई। बता दें कि तीन साल में इसकी ओपीडी 300 से डेढ़ हजार तक पहुंच गई है।

    रिकार्ड के अनुसार तीन साल में ओपीडी में सात लाख से अधिक मरीज पहुंचे हैं। कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किया था।

    10 एकड़ जमीन पर 381.42 करोड़ की लागत से बनाए गए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में यूनानी पद्धति में परास्नातक और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल कालेज भी बनाया गया है।

