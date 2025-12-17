राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में WHO का दौरा, 15 देशों के विशेषज्ञों ने लिया ओपीडी और सुविधाओं का जायजा

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में बुधवार को डब्ल्यूएचओ की टीम दौरा करने पहुंची। संस्थान के निदेशक डॉ. शाह आलम ने बताया कि इस टीम में 15 से अधिक देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने में जुटे अधिकारियों ने संस्थान का बारीकी से जायजा लिया।

टीम में शामिल विशेषज्ञों ने सबसे पहले ओपीडी के पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण किया और यहां पर मरीजों की पर्ची बनाई जाने की प्रक्रिया को जाना। इसके बाद यह टीम चिकित्सक से परामर्श के बाद दवा लेने को काउंटर पर पहुंचे मरीजों से बातचीत करने के लिए दवा काउंटर पर पहुंचीl

टीम ने ओपीडी के सभी कक्ष का दौरा करने के साथ वहां मौजूद चिकित्सकों से भी इलाज के बारे में विस्तार से पूछताछ की। टीम ने डे केयर, भरती वार्ड, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे सेंटर, स्टीम बाथ और कपिंग थेरेपी का भी बिंदुवार जायजा लिया।