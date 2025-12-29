Language
    गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बांटी तलवारें, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 10 से अधिक गिरफ्तार

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं द्वारा तलवारें बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मौके पर पहुंची पुल ...और पढ़ें

    हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का तलवार बांटने का वीडियो वायरल।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता सोमवार सुबह सड़क किनारे काउंटर लगाकर तलवार का वितरण कर रहे थे। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची।

    पुलिस को देखकर वहां भगदड़ मच गई और लोग मौके से भाग निकले। पुलिस ने 16 आरोपितों को नामजद करते हुए 30 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर भारी संख्या में तलवारें बरामद की हैं।

    बता दें कि इससे पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली नंदनगरी में भी तलवारों का वितरण किया था। इस मामले का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। सोमवार सुबह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में थाने से कुछ दूरी पर तलवारों का वितरण किया जा रहा था।

    प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ताओं ने एक टेबल पर भारी संख्या में तलवार रखी हुई हैं और उन्हें लोेगाें को बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हुई दीपू दास की हत्या के बाद हिंदू रक्षा दल की तरफ से तलवार वितरण की योजना बनाई गई।

    दिल्ली में तलवार बांटने के बाद हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने दिल्ली में 250 से अधिक तलवारों का वितरण किया है। सोमवार को शालीमार गार्डन में डेढ़ सौ फुटा रोड पर तलवार वितरित की जा रही थीं।

    सूचना पर पुलिस में हड़कंप मचा और मौके पर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव के साथ लिंकरोड, शालीमार गार्डन और टीलामोड़ पुलिस को भेजा गया। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही वहां कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई और लोग मौके से भाग निकले।

    पुलिस ने मौके से भारी संख्या में तलवारें बरामद कीं। पुलिस ने मामले में 16 आरोपितों को नामजद करते हुए 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश देर रात तक जारी थी। पुलिस अब तक मामले में 10 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

    मुख्य आरोपित हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। भारी संख्या में तलवारें बरामद हुई हैं। सभी अारोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।