आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद समेत यूपी के 10 जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं खराब, सीएमओ को नोटिस जारी

मदन पांचाल, गाजियाबाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद समेत प्रदेश के दस जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं समीक्षा में खराब मिली हैं। इनमें शाहजहांपुर,बरेली, आगरा,बलिया,बांदा,कानपुर नगर,गाजीपुर,वाराणसी और झांसी शामिल हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सीएमओ को शासन स्तर से नोटिस जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निदेशक डा. पिंकी जोवल द्वारा जारी किये गये नोटिस में लापरवाह चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई करने और शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित समीक्षा में पाया गया है कि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को संचालित नगरीय और ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का मानकों के अनुसार संचालन नहीं हो रहा है। एनएचएम निदेशक के पत्र से अधिकारियों के होश उड़े हुएं हैं। चार बिंदुओं पर तैयार की गई स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट के आधार पर यह रैकिंग दी गई है।

गाजियाबाद को प्रदेश में 69 रैंक दी गई है। जिले के दो डिप्टी सीएमओ स्तर के अधिकारियों के साथ सौ से अधिक चिकित्सक कार्रवाई के दायरे में आ गये हैं। बता दें कि हाल ही में जिले में सीएमओ, एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताले लगे हुए मिले हैं।



अप्रैल से अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के दस खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रगति रिपोर्ट एवं निगरानी का विवरण प्रतिशत में