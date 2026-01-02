Language
    आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद समेत यूपी के 10 जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं खराब, सीएमओ को नोटिस जारी

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:45 AM (IST)

    गाजियाबाद सहित यूपी के दस जिलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम की स्वास्थ्य सेवाएं खराब पाई गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निदेशक ने ख ...और पढ़ें

    अस्पताल में लाइन में लगे मरीज। फाइल फोटो

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद समेत प्रदेश के दस जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं समीक्षा में खराब मिली हैं। इनमें शाहजहांपुर,बरेली, आगरा,बलिया,बांदा,कानपुर नगर,गाजीपुर,वाराणसी और झांसी शामिल हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सीएमओ को शासन स्तर से नोटिस जारी किया गया है।

    प्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निदेशक डा. पिंकी जोवल द्वारा जारी किये गये नोटिस में लापरवाह चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई करने और शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    नियमित समीक्षा में पाया गया है कि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को संचालित नगरीय और ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का मानकों के अनुसार संचालन नहीं हो रहा है। एनएचएम निदेशक के पत्र से अधिकारियों के होश उड़े हुएं हैं। चार बिंदुओं पर तैयार की गई स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट के आधार पर यह रैकिंग दी गई है।

    गाजियाबाद को प्रदेश में 69 रैंक दी गई है। जिले के दो डिप्टी सीएमओ स्तर के अधिकारियों के साथ सौ से अधिक चिकित्सक कार्रवाई के दायरे में आ गये हैं। बता दें कि हाल ही में जिले में सीएमओ, एसीएमओ और डिप्टी सीएमओ के निरीक्षण में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताले लगे हुए मिले हैं।

    अप्रैल से अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के दस खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रगति रिपोर्ट एवं निगरानी का विवरण प्रतिशत में

    जनपद संचालित आम एमपीआर जेएएस मीटिंग डेली रिपोर्ट वेलनेस रिपोर्टिंग रैंक
    शाहजहांपुर 319 78.06 42.95 50.78 15.99 75
    बरेली 498 83.73 45.38 50.00 11.65 74
    आगरा 477 80.29 40.46 45.91 29.77 73
    बलिया 407 83.29 45.70 50.12 21.38 72
    बांदा 204 89.71 40.69 53.43 19.12 71
    कानपुर नगर 488 82.79 38.11 67.42 18.24 70
    गाजियाबाद 279 81.72 35.48 54.48 36.92 69
    गाजीपुर 365 84.93 40.27 64.93 27.95 68
    वाराणसी 330 83.64 43.33 60.30 31.82 67
    झांसी 351 75.50 49.57 64.39 30.48 66

    इन बिंदुओं के आधार पर डैश बोर्ड पर मिली रैकिंग

    1. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की मासिक प्रगति की रिपोर्टिंग होती है अथवा नहीं
    2. जन आरोग्य समिति (जेएएस ) की मीटिंग की रिपोर्टिंग होती है अथवा नहीं
    3. डेली रिपोर्ट अपलोड होती है अथवा नहीं
    4. केंद्रों पर वेलनेस सेशन की रिपोर्टिंग होती है अथवा नहीं
    5. रिपोर्टिंग में ओपीडी, खुलने और बंद रहने, अटेंडेंस, मेडिकल जांच, ई-संजीवनी पर टेली कंसंलटेंसी
    6. एबी-आम (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) पोर्टल पर उक्त प्रतिदिन रिपोर्टिंग अनिवार्य है

    गाजियाबाद के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की रिपोर्टिंग का विवरण

    • कुल संचालित 279 केंद्रों में से 51 केंद्रों ने नहीं की मासिक रिपोर्टिंग
    • 180 केंद्रों ने नहीं की जन आरोग्य समिति की मीटिंग की रिपोर्टिंग
    • 127 केंद्रों ने पोर्टल पर नहीं की डेली रिपोर्टिंग
    • 126 केंद्रों ने वेलनेस सेशन(सत्रों) की रिपोर्ट नहीं की अपलोड

    प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की रिपोर्टिंग का विवरण

    • कुल संचालित 22283 केंद्रों में से 2910 केंद्रों ने नहीं की मासिक रिपोर्टिंग
    • 8133 केंद्रों ने नहीं की जन आरोग्य समिति की मीटिंग की रिपोर्टिंग
    • 6939 केंद्रों ने पोर्टल पर नहीं की डेली रिपोर्टिंग
    • 13371 केंद्रों ने वेलनेस सेशन(सत्रों) की रिपोर्ट नहीं की अपलोड

    रिपोर्टिंग के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले केंद्रों एवं प्रभारियों का विवरण बनाते हुए कार्रवाई की जायेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार को लगातार आकस्मिक निरीक्षण को नोडल तैनात किये गये हैं। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घूकना के बंद होने की रिपोर्ट लेकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।



    -

    - डॉ. अखिलेश मोहन, सीएमओ