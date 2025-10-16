गाजियाबाद में नौ स्थानों पर होगी हरित पटाखों की बिक्री, हर जोन में तीन-तीन जगह कीं तय

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में हरित पटाखों की बिक्री नौ स्थानों पर होगी। कमिश्नरेट के सिटी, ग्रामीण और ट्रांस हिंडन जोन में तीन-तीन स्थान बिक्री के लिए तय किए गए हैं।

इन स्थानों पर शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार शाम छह बजे तक प्रतिदिन हरित पटाखों की बिक्री की जाएगी। तीनों जोन के पुलिस उपयुक्त अस्था लाइसेंस जारी करेंगे।

इन जगहों पर मिलेंगे पटाखे

सिटी जोन में घंटाघर रामलीला मैदान, कविनगर रामलीला मैदान और विजयनगर सेक्टर नौ स्थित रामलीला मैदान में पटाखों की बिक्री होगी। ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास परिषद का मैदान, साहिबाबाद में गोल पार्क स्थित रामलीला मैदान और लोनी रोड स्थित आक्सी होम सोसायटी के सामने खाली पड़ा आवास विकास परिषद का मैदान तय किया गया है। ग्रामीण जोन में अंकुर विहार थानाक्षेत्र स्थित नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर काॅलेज मैदान और मोदीनगर स्थित के एन मोदी ग्राउंड में पटाखों की बिक्री होगी।