Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में नौ स्थानों पर होगी हरित पटाखों की बिक्री, हर जोन में तीन-तीन जगह कीं तय

    By VINEET KUMAR MISHRAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    गाजियाबाद में दीपावली के लिए हरित पटाखों की बिक्री नौ स्थानों पर होगी। यह खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दीपावली पर पटाखे जलाने की योजना बना रहे हैं। प्रशासन ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित पटाखों की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में हरित पटाखों की बिक्री नौ स्थानों पर होगी। कमिश्नरेट के सिटी, ग्रामीण और ट्रांस हिंडन जोन में तीन-तीन स्थान बिक्री के लिए तय किए गए हैं।

    इन स्थानों पर शनिवार सुबह 10 बजे से सोमवार शाम छह बजे तक प्रतिदिन हरित पटाखों की बिक्री की जाएगी। तीनों जोन के पुलिस उपयुक्त अस्था लाइसेंस जारी करेंगे।

    इन जगहों पर मिलेंगे पटाखे

    सिटी जोन में घंटाघर रामलीला मैदान, कविनगर रामलीला मैदान और विजयनगर सेक्टर नौ स्थित रामलीला मैदान में पटाखों की बिक्री होगी। ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास परिषद का मैदान, साहिबाबाद में गोल पार्क स्थित रामलीला मैदान और लोनी रोड स्थित आक्सी होम सोसायटी के सामने खाली पड़ा आवास विकास परिषद का मैदान तय किया गया है। ग्रामीण जोन में अंकुर विहार थानाक्षेत्र स्थित नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर काॅलेज मैदान और मोदीनगर स्थित के एन मोदी ग्राउंड में पटाखों की बिक्री होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद: महागुनपुरम सोसायटी में दूषित पानी से 100 से अधिक लोग बीमार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें बढ़ीं