    गाजियाबाद में टीबी जांच के लिए नई पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, बढ़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग को 36 लाख रुपये से अधिक की एक नई पोर्टेबल एक्स-रे मशीन मिली है। इसका उद्देश्य अति संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर टीबी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को एक नई पोर्टेबल एक्स-रे मशीन मिली है। इसकी कीमत 36 लाख से अधिक बताई गई है।

    जिला क्षय रोग अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि शुक्रवार को इस मशीन का टीबी के अस्पताल में ट्रायल किया गया। पहले दिन पांच मरीजो की एक्स-रे जांच की गई। यह मशीन अति संवेदनशील क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर टीबी की जांच करने के लिए मिली है।

    विभाग द्वारा हाल ही में 13 लाख से अधिक की आबादी को अतिसंवेदन शील चिन्हित करते हुए टीबी की जांच के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक विभाग के पास एक ही पोर्टेबल मशीन थी लेकिन, अब दो मशीनों से यह जांच होगी। इस साल में पांच लाख से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है।

    वर्तमान में जिले में 21000 से अधिक टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। खासकर खोड़ा, लोनी, विजयनगर मुरादनगर, डासना और साहिबाबाद क्षेत्र में टीबी की रोकथाम के लिए सघन जांच की जरूरत महसूस की जा रही है।