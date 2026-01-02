Language
    गाजियाबाद में कारोबारी की हत्या मामले में खुलासा, मामूली विवाद में दोस्त ने बीयर पिलाकर तार से घोंट दिया था गला

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:38 AM (IST)

    लोनी के अंकुर विहार में 30 दिसंबर को स्पेयर पार्ट्स सप्लायर अमरपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अमरपाल के दोस्त अरुण कुमार को गिरफ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थानाक्षेत्र में 30 दिसंबर को स्पेयर पार्ट्स सप्लायर अमरपाल की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने अमरपाल के दोस्त को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मृतक के दो मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बिजली का तार बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने मामूली विवाद में अमरपाल की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

    कार्यवाहक एसीपी अंकुर विहार सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 30 दिसंबर को अमरपाल का शव चमन विहार में एक खाली पड़े प्लाट में पड़ा मिला था। अमरपाल के दोनों मोबाइल फोन गायब थे। 31 दिसंबर को अमरपाल के भाई प्रदीप ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में अमरपाल के दोस्त अरुण कुमार का नाम प्रकाश में आया।

    एसीपी का कहना है कि जब अरुण कुमार निवासी चमन विहार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि अमरपाल और वह दोस्त हैं और उनका एक परिचित चंदन भी दोस्त है। एक सप्ताह पूर्व अरुण की पत्नी बीमार हो गई थी।

    पत्नी को डाक्टर के यहां ले जाने के लिए अरुण की बहन ने चंदन से कहा था लेकिन चंदन ने मना कर दिया था। इस पर अरुण का चंदन से झगड़ा हो गया था और अमरपाल ने चंदन के पक्ष में था।

    अमरपाल ने अरुण से गाली-गलौज कर दी थी। इसके बाद उसने अमरपाल की हत्या की साजिश रची और साजिश के तहत अरुण ने 30 दिसंबर को अमरपाल को फोन करके बुलाया और बीयर पिलाकर उसकी तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अमरपाल के दोनों मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था।

     