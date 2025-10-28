Language
    बदमाशों ने बैरियर में टक्कर मार दो दारोगा किया घायल, फिर मुठभेड़ में चारों अपराधियों को लगी गोली; गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने लोहिया नगर में मुठभेड़ के बाद ऑटो में ठगी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचे, गहने और 57 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, बदमाश ऑटो में सवारियों से लूटपाट करते थे। मुठभेड़ में बदमाशों और दो पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिहानीगेट थाना पुलिस ने लोहिया नगर इलाके में चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ऑटो में बैठकर सवारी से ठगी और लूटपाट करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चार तमंचे, गहने और 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी लोनी के टोला मोहल्ला निवासी नफीस, आमिर, रिहान और शुऐब हैं। सोमवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस हमदर्द ग्राउंड के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ऑटो में चार संदिग्ध आते दिखने पर उन्हें रोका गया। लेकिन बदमाशों ने रुकने की बजाय ऑटो दौड़ा दिया। डीपीएस फाटक के पास बदमाशों ने बैरियर में टक्कर मार दी, जिससे दो दारोगा घायल हुए हैं।

    इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस बदमाशों से की गई घटनाओं की जानकारी जुटा रही है।