बदमाशों ने बैरियर में टक्कर मार दो दारोगा किया घायल, फिर मुठभेड़ में चारों अपराधियों को लगी गोली; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिहानीगेट थाना पुलिस ने लोहिया नगर इलाके में चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ऑटो में बैठकर सवारी से ठगी और लूटपाट करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चार तमंचे, गहने और 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें