घने कोहरे का ट्रेनों पर असर, गाजियाबाद स्टेशन से 25 ट्रेनें लेट और 12 कैंसिल; रोज 10 हजार यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोहरे का असर अब ट्रेनों के संचालन पर पड़ने लगा है। कोई देरी से चल रही तो कोई ट्रेन रद की जा रही है। इससे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से रोज यात्रा करने वाले दस हजार से अधिक यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। सोमवार को 25 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलीं और 12 ट्रेनें रद् कर दी गईं।

प्रयागराज एक्सप्रेस चार घंटे 30 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस चार घंटे, वैशाली एक्सप्रेस पांच घंटे, शालीमार एक्सप्रेस 45 मिनट, बरेली ईएमयू एक घंटा 30 मिनट, अवध-असम एक्सप्रेस तीन घंटे, आला हजरत एक्सप्रेस 45 मिनट, फरक्का एक्सप्रेस सात घंटे, भागीरथ एक्सप्रेस चार घंटे, बुलंदशहर ईएमयू पांच घंटे रही।

चंपारण एक्सप्रेस चार घंटे, उत्कल एक्सप्रेस पांच घंटे, कानपुर शताब्दी दो घंटे 15 मिनट, बनारस सुपरफास्ट चार घंटे, तेजस एक्सप्रेस एक घंटा 15 मिनट, उज्जैनी एक्सप्रेस दो घंटे, अमृतसर एक्सप्रेस एक घंटे, पूर्णिया एक्सप्रेस दो घंटे 30 मिनट और गोमती एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से पहुंची। नई दिल्ली ईएमयू, पलवल ईएमयू और सहरसा ईएमयू को रद कर दिया गया।

क्रिसमस और नए साल के चलते टिकट की बुकिंग तेज शहर के लोग क्रिसमस और नए साल पर ठंडे इलाकों जम्मू-कश्मीर, मनाली और वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग दो महीने पहले से ही यात्रा के लिए टिकट बुक कराना शुरू कर देते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से जम्मू की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। कई ट्रेनों में 250 से अधिक की वेटिंग चल रही है।

लंबी लाइनों में लगने के बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन यात्रियों को तत्काल टिकट या अतिरिक्त साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कई ट्रेनों में सीटें पूरी तरह फुल हैं। कई यात्री अभी भी तत्काल टिकट के भरोसे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के चलते कई ट्रेनों को रद भी किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।