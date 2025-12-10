Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा, जिम में आग लगने से सहम उठा पूरा इलाका; फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित दाहिंडन हाउस में रोहित त्यागी के गोल्ड्सजिम में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई और दो फायर यून ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद के राजनगर में गोल्ड्सजिम में अचानक आग लग गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित दाहिंडन हाउस में मंगलवार देर रात करीब दो बजे बड़ा हादसा टल गया, जब थर्ड फ्लोर पर बने रोहित त्यागी के गोल्ड्सजिम में अचानक आग लग गई। आग जिम के विद्युत पैनल में शॉर्ट-सर्किट होने से भड़की। जिसने कुछ ही देर में बैटरी और ट्रेडमिल (दौड़ लगाने वाली मशीन) को अपनी चपेट में ले लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, आग के साथ उठे घने धुएं को देखकर आनन-फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली से दो फायर यूनिट तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं। टीम ने पहुंचते ही होजपाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। धुआं ज्यादा होने के कारण फायर कर्मियों को बीएसेट पहनकर भीतर प्रवेश करना पड़ा। कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad Lift Accident: संचार रेजीडेंसी में 12वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, आवाज सुनते ही दौड़े लोग; एक व्यक्ति घायल

    एफसीएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव के मुताबिक, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है। 