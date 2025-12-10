गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा, जिम में आग लगने से सहम उठा पूरा इलाका; फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित दाहिंडन हाउस में रोहित त्यागी के गोल्ड्सजिम में शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई और दो फायर यून ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित दाहिंडन हाउस में मंगलवार देर रात करीब दो बजे बड़ा हादसा टल गया, जब थर्ड फ्लोर पर बने रोहित त्यागी के गोल्ड्सजिम में अचानक आग लग गई। आग जिम के विद्युत पैनल में शॉर्ट-सर्किट होने से भड़की। जिसने कुछ ही देर में बैटरी और ट्रेडमिल (दौड़ लगाने वाली मशीन) को अपनी चपेट में ले लिया।
वहीं, आग के साथ उठे घने धुएं को देखकर आनन-फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली से दो फायर यूनिट तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं। टीम ने पहुंचते ही होजपाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। धुआं ज्यादा होने के कारण फायर कर्मियों को बीएसेट पहनकर भीतर प्रवेश करना पड़ा। कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
एफसीएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव के मुताबिक, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।
