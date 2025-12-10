गाजियाबाद में टला बड़ा हादसा, जिम में आग लगने से सहम उठा पूरा इलाका; फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित दाहिंडन हाउस में मंगलवार देर रात करीब दो बजे बड़ा हादसा टल गया, जब थर्ड फ्लोर पर बने रोहित त्यागी के गोल्ड्सजिम में अचानक आग लग गई। आग जिम के विद्युत पैनल में शॉर्ट-सर्किट होने से भड़की। जिसने कुछ ही देर में बैटरी और ट्रेडमिल (दौड़ लगाने वाली मशीन) को अपनी चपेट में ले लिया।

