गीला और सूखा कचरा अलग न करने पर 10 हजार का जुर्माना, तब भी न मानें तो देने पड़ेंगे 50 हजार फिर पांच लाख

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने गीला- सूखा कचरा अलग-अलग न करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कस दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आरडीसी गौर माॅल स्थित बार्बीक्यू नेशन से 10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला है।

