Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: हरनंदीपुरम योजना के विरोध में किसानों की पंचायत, GDA पर तानाशाही का आरोप

    By Shahnawaz Ali Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना के विरोध में किसानों ने मथुरापुर में पंचायत की। किसानों ने जीडीए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और मंडलायुक्त स ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरनंदीपुरम को लेकर मथुरापुर में पंचायत करते किसान। सौ. किसान

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना को लेकर रविवार को क्षेत्र के किसानों की मथुरापुर में पंचायत हुई, जिसमें योजना का विरोध करते हुए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोष जताया। पंचायत में निर्णय लिया गया कि पूरे मामले को लेकर किसान मंडलायुक्त से मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचायत में किसानों ने कहा कि जीडीए अधिकारियों को पंचायत की सूचना मिली तो उन्होंने किसानों पर खनन का झूठा आरोप लगाते हुए खेतों में आने से रोकने का प्रयास किया।

    इस दौरान जीडीए के ओएसडी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने किसानों व उनके परिवार के लोगों के साथ अभद्रता की। ओएसडी पर किसानों को जमीन जीडीए की बताई गई और पुलिस बुलाकर जेल भेजने की धमकी दी।

    आरोप है कि किसानों को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया। पंचायत में निर्णय लिया गया कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और जीडीए द्वारा बनाए जा रहे दबाव का डटकर विरोध करेंगे।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में युवाओं के लिए रोजगार का शानदार मौका, बुनकर मार्ट को एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित करेगा GDA

    वहीं, पंचायत में दक्ष नागर, अमित प्रधान, भल्ला चौधरी, मनंतराम नागर, अजय चौधरी, कृष्णपाल चौधरी, पप्पू प्रधान, इंद्रपाल चौधरी, केके त्यागी, मनोज पाल, राजू चौधरी आदि उपस्थित रहे।