गाजियाबाद के मोदीनगर में किसान की निर्मम हत्या, खेत में मिला खून से सना शव और हथौड़ा

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हथौड़े से सिर पर वार कर किसान की हत्या कर दी गई। किसान का शव खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। मौके से ही हथौड़ा भी बरामद हुआ। किसान दो पहले खेत पर जाने के लिए घर से निकला था। उनके बेटे ने मुरादनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। हत्या का कारण अभी अस्पष्ट है। खबर लिखे जाने तक कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में 42 वर्षीय वकील किसान थे। जमीन बटाई पर लेकर खेती करते थे। पत्नी सुरमली व सात बच्चों के साथ रहते थे। दो बेटियों की शादी हो चुकी हैं। शनिवार सुबह वकील खेत पर जाने के लिए घर से निकले थे। तब से घर नहीं लौटे। सब जब तलाशने पर भी जब सुराग नहीं लगा तो रविवार को बड़े बेटे समीर ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

कुछ देर बाद दोपहर को करीब दो बजे किसान का शव निकट के भदौली के खेत में मिला। खेत में शव मिलने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। शव के सिर में भारी वस्तु से प्रहार किये जाने के निशान मिले। शव के कुछ दूर खेत में हथौड़ भी पड़ा हुआ। हथौड़े पर लगे खून के निशान देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसी से किसान की हत्या की गई है। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने स्वजन को सूचित किया। मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जमा किये। इसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेजा।

आखिरी बार बाइक सवार के युवक साथ देखा गया किसान गांव के लोगों ने बताया कि शनिवार शाम को वकील गांव के निकट स्थित शराब की दुकान के निकट खड़ा था, हालांकि वह शराब नहीं पीता था। कुछ देर वहां एक बाइक सवार युवक आया जिसके साथ वह बाइक बैठकर चला गया। तब से उनका कोई सुराग नहीं था।