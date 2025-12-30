गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश तो ट्रेनों में करने लगा चोरी, जीआरपी ने दो को दबोचा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुठभेड़ में घायल होने के बाद एक बदमाश इतना डर गया कि उसने अपराध का तरीका और स्थान बदल दिया। बदमाश ने सिविल क्षेत्र में अपराध करने की बजाय ट्रेनों में चोरी करनी शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि वह जीआरपी की पकड़ में नहीं आएगा और उसके पैर में गोली भी नहीं लगेगी, लेकिन बदमाश को जीआरपी ने भी धर दबोचा।

इंदिरापुरम पुलिस 27 फरवरी को वैशाली सेक्टर पांच के पास नहर हिंडन रोड के पास गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को कनावनी पुलिया की ओर से दो बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो वह बाइक को मोड़कर भागने लगे। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गई गई थी। तभी इनमें से एक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। इससे बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान दिल्ली के संगम विहार के साहिल और जबकि दूसरे बदमाश की पहचान संगम विहार दिल्ली के आरिफ के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद साहिल ने अपराध करने करने का स्थान और तरीका बदल दिया था। उसने सिविल पुलिस की मुठभेड़ के डर से ट्रेनों में चोरी करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान वह ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया।