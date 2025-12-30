गाजियाबाद में हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के दो इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान सोमवार देर रात पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस व बुलेट बाइक बरामद की है। दोनों आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अंकुर विहार पुलिस दादी भोई मैरिज होम के निकट चैकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व डाबर तालाब कॉलोनी में शिवम उर्फ लालू की हत्या के आरोपित वहां आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने चेकिंग शुरू कर दी।

इस दौरान बुलेट बाइक पर आ रहे दो युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। दोनों बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो अपने को घिरता देख उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो कर गिर पड़े।

पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित डाबर तालाब का हिस्ट्रीशीटर मन्नू उर्फ सुहैल व प्रेम नगर का शान है। मन्नू पर लूट हत्या बलवा के 17 से अधिक मुकदमे व शान के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज है। दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।