Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के दो इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    लोनी के अंकुर विहार में पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये शिवम उर्फ लालू की हत्या के मामले में फरार थे। मुठभेड़ के दौ ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंकुर विहार थाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपित। सौ. पुलिस

    संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान सोमवार देर रात पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस व बुलेट बाइक बरामद की है। दोनों आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अंकुर विहार पुलिस दादी भोई मैरिज होम के निकट चैकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व डाबर तालाब कॉलोनी में शिवम उर्फ लालू की हत्या के आरोपित वहां आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने चेकिंग शुरू कर दी।

    इस दौरान बुलेट बाइक पर आ रहे दो युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। दोनों बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो अपने को घिरता देख उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो कर गिर पड़े।

    पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित डाबर तालाब का हिस्ट्रीशीटर मन्नू उर्फ सुहैल व प्रेम नगर का शान है। मन्नू पर लूट हत्या बलवा के 17 से अधिक मुकदमे व शान के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज है। दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

    गोली मारकर की थी हत्या

    एसीपी ने बताया कि 11 दिसंबर को एसएलएफ वेद विहार कॉलोनी निवासी शिवम उर्फ लालू की पिस्टल न देने से इनकार करने पर मन्नू ने अपने साथियों के साथ मिल गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या में मुकदमा दर्ज के बाद पुलिस ने इनके दो साथियों को 22 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद डाबर तालाब के अफसर और बलराम नगर के शहजाद को गिरफ्तार किया था।