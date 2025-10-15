25 हजार के इनामी बदमाश की निकली हेकड़ी, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल और पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने मंगलवार की रात मुठभेड़ के दौरान एक 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीम मंगलवार रात वसुंधरा टी पॉइंट पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया लेकिन, वह बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी।