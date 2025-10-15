25 हजार के इनामी बदमाश की निकली हेकड़ी, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल और पुलिस ने किया गिरफ्तार
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश अफजल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। अफजल पर ऑनलाइन डिलीवरी ब्वॉय से लूट का आरोप है, जिसमें उसका साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने मंगलवार की रात मुठभेड़ के दौरान एक 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीम मंगलवार रात वसुंधरा टी पॉइंट पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया लेकिन, वह बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी।
वहीं, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस व पूर्व में कोई लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश की पहचान लोनी इंदिरापुरी निवासी अफजल के रूप में हुई है।
यह भी पढ़ें- पत्नी का मर्डर कर फरार हुआ पति, पुलिस जांच में सामने आई हत्या की ये बड़ी वजह
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर आठ अगस्त को एक ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी ब्वॉय के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उसके साथी को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। अफजल मामले में फरार चल रहा था और डीसीपी ने इसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
