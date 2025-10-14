पत्नी का मर्डर कर फरार हुआ पति, पुलिस जांच में सामने आई हत्या की ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी में आपसी विवाद के चलते आरोपित ने फायर किया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपित विकास ने आज सुबह अपनी पत्नी रूबि की गोली मारकर हत्या कर दी। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि आरोपित फिलहाल कोई काम नहीं करता। सुबह विकास अपनी पत्नी से पासपोर्ट मांग रहा था। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया।