    गाजियाबाद में कर्मचारियों ने फैक्ट्री से पांच लाख का माल चोरी कर नौकरी छोड़ी, शुरू किया अपना धंधा 

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:17 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री से दो कर्मचारियों ने पांच लाख रुपये का माल चुराकर नौकरी छोड़ दी। आरोप है कि उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थाना क्षेत्र के साइट चार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री से दो कर्मचारियों ने पांच लाख रुपये का माल चोरी किया और नौकरी छोड़ दी। आरोप है कि आरोपितों ने अपना काम शुरू कर दिया और फैक्ट्री के क्लाइंटों से सीधे संपर्क बनाकर उनसे फैक्ट्री के नाम पर माल भी लिया। मामले में फैक्ट्री के डायरेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    औद्योगिक क्षेत्र में पीतल के शोपीस बनाने वाली फैक्ट्री के डायरेक्टर करण मेहरा का कहना है कि उनके याहं दिल्ली मंडावली निवासी संदीप कुमार और प्रहलादगढ़ी निवासी धर्मपाल सिंह काफी समय से टेक्निशियन की नौकरी करते थे। दोनों ने नवंबर व दिसंबर माह में बिना बताए नौकरी छोड़ दी।

    आरोप है कि संदीप ने उनकी फैक्ट्री का दूसरा कर्मचारी बनकर एक कंपनी से आया हुआ कोरियर ले लिया। उन्हें जब पता चला और विरोध किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। बाद में पता चला कि दोनों कर्मचारियों ने उनकी फैक्ट्री से पांच लाख कीमत का माल चोरी कर लिया और उनकी तरह ही अपना काम शुरू कर दिया।

    आरोप है कि वह फैक्ट्री के नाम पर बाजार से माल भी उठा रहे हैं। उन्होंने मामले की शिकायत डीसीपी ट्रांस हिंडन से की। उनके निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।