गाजियाबाद में एक आदेश से इमरजेंसी डॉक्टरों की बढ़ी मुश्किलें, एक फोरेंसिक डॉक्टर पर हर दिन 150 एमएलसी का बोझ

मदन पांचाल, गाजियाबाद। अब थप्पड़ मारने से लेकर पुलिस मुठभेड़ तक की एमएलसी (मेडिको लीगल केस) में फोरेंसिक विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होगी। पहली बार सीएमओ के एक आदेश से जिले भर के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर असमंजस में हैं। ईएमओ की मुश्किल बढ़ गई है। बोल रहे हैं कि एक फोरेंसिक विशेषज्ञ रोज 150 केसों में अंतिम सलाह कैसे देगा?दबी जबान में ईएमओ इस आदेश का विराेध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, चोट की स्टिंचिंग के बाद ओपिनियन संभव नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि जिले के पांच अस्पतालों और छह सीएचसी में 24 घंटे इमरजेंसी में रोज डेढ़ सौ से अधिक एमएलसी होती हैं। दरअसल, इस संबंध में दो दिसंबर को सीएमओ डाॅ. अखिलेश मोहन द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद चिकित्सकों के बीच तरह-तरह की चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आदेश में लिखा है कि फायर आर्म इंजरी एवं फिजिकल असाॅल्ट केसों के फाइनल ओपिनियन के लिए उक्त केसों को फोरेंसिक विशेषज्ञ डा. विशन कुमार मान को रेफर किया जाना अनिवार्य होगा। जिले में सुबह से लेकर रात होने वाले पोस्टमार्टम इन्हीं की देखरेख में होते हैं।

सीएमओ ने सीएमएस व एमएस को निर्देश दिये हैं कि सभी चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में आदेशित करें कि उनके द्वारा किये जाने वाले फायर आर्म इंजरी एवं फिजिकल एसाल्ट केसों के फाइनल ओपिनियन के लिए उक्त को रेफर करना सुनिश्चित करें। फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही उक्त केस से संबंधित व्यक्ति और विवेचक को रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसा तब है, जबकि यहां एक ही फोरेंसिक विशेषज्ञ है और प्रतिदिन मेडिको लीगल केस (एमएलसी) 150 मामले आते हैं। जिले में पुलिस के 25 थानों के अलावा जीआरपी और आरपीएफ का भी थाना है।