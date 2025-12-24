Language
    गाजियाबाद में प्लॉट दिलाने के नाम पर दुबई के कारोबारी से 30 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    गाजियाबाद के वसुंधरा में दुबई के एक कारोबारी से प्लॉट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने दो आरोपितों, जितेंद्र कुमार और संजय भामबरी, ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में दुबई के एक कारोबारी को प्लॉट दिलाने के नाम पर दो लोगों ने 30 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    आरोप है कि आरोपित न तो प्लॉट दे रहे हैं और न ही पैसे वापस कर रहे हैं। तकादा करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वसुंधरा सेक्टर तीन निवासी दिनेश चंद्र शर्मा दुबई में कारोबार करते हैं। उनका कहना है कि जनवरी 2025 में उनसे दिल्ली भजनपुरा निवासी जितेंद्र कुमार और संजय भामबरी ने संपर्क किया। दोनों ने उन्हें वसुंधरा सेक्टर पांच में 163 मीटर का एक प्लॉट दिखाया और इसे दिलाने का सौदा किया।

    पीड़ित का कहना है कि उन्होंने 10 लाख रुपये संजय भामबरी के खाते में ट्रांसफर किए और 20 लाख रुपये नकद दिए। रकम दिए जाने के बाद भी दोनों ने उन्हें प्लॉट नहीं दिया। रजिस्ट्री की बात पर आरोपित उनके साथ टालमटोल करते रहे।

    आरोप है कि जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।