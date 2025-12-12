दहेज न मिलने पर पत्नी को छत से फेंक दिया तीन तलाक, पुलिस कमिश्नर की फटकार पर चार के खिलाफ FIR दर्ज

Language
    By Ashutosh Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीदनगर में रहने वाली एक महिला ने पति पर छत से फेंक कर हत्या के प्रयास और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो कार्रवाई नहीं हुई। बाद में पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शहीदनगर की रहने वाली आशिया का कहना है कि उनकी शादी वर्ष 2018 में फिरोजाबाद के कस्बा घिरोर के शाहरुख से हुई थी। शादी में उनके स्वजन ने सात लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट की जाती थी। मारपीट का विरोध करने पर ननद ने गला घोंटकर हत्या का प्रयास भी किया था।

    आरोप है कि अप्रैल माह में एक शादी समारोह में पति के साथ कथित पीड़िता एटा गई थी, वहां पति ने दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। पति ने मारपीट करते हुए तीन तलाक दे भी दे दिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

    इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि इस मामले में पति शाहरुख, सास मैना, ननद सारबानो और ननदोई सईद के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

