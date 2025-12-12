गाजियाबाद में जाम से राहत के लिए चौधरी मोड़ को किया जाएगा बंद, शहर में इस जगह पर होगा नया यू-टर्न 

विनीत कुमार, गाजियाबाद। शहर के बिज़ी चौराहे चौधरी मोड़ को जाम-फ्री बनाने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस इस महीने के आखिर तक एक बड़े बदलाव का ट्रायल रन शुरू करने वाली है। प्लान के तहत, ट्रैफिक जाम कम करने और ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए अंबेडकर रोड से धोबी घाट ROB की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए चौराहे को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ड्राइवरों को ऑपुलेंट मॉल और रेलवे रोड कट के सामने से यू-टर्न लेना होगा।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में चौराहे को बैरिकेड लगाकर कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। इसके बाद, ट्रायल के दौरान फीडबैक और ट्रैफिक फ्लो पर नज़र रखी जाएगी। अगर ट्रायल सफल रहा, तो नए साल से पक्के जर्सी बैरियर लगाकर चौराहे को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

ट्रायल प्लान के मुताबिक, अंबेडकर रोड से विजयनगर की तरफ जाने वाले वाहन सीधे चौधरी मोड़ नहीं जा पाएंगे। उन्हें ऑपुलेंट मॉल की तरफ जाना होगा, तय जगह पर यू-टर्न लेना होगा और चौधरी मोड़ से विजयनगर की तरफ जाना होगा। विजयनगर से अंबेडकर रोड की ओर जाने वाले वाहन रेलवे रोड कट से यू-टर्न लेकर अंबेडकर रोड की ओर जा सकेंगे।

ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि चौराहे पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों के फंसने की वजह से होता है। इस चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण सुबह और शाम के व्यस्त समय में लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। ऐसे में वाहनों का रूट थोड़ा बदलकर ट्रैफिक को बांटना एक असरदार विकल्प लगता है।