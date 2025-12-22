मोदीनगर के सुठारी गांव में खूंखार कुत्ते का आतंक, एक हफ्ते में 21 लोगों को काटा
मुरादनगर के सुठारी गांव में एक कुत्ते का आतंक फैल गया है, जिसने एक हफ्ते में 21 लोगों को काट लिया है। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता मानसिक रूप से बीमार ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के सुठारी गांव में हाल के दिनों में कुत्ते द्वारा लोगों को काटे जाने के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने में आई है। अलग अलग स्थान पर एक कुत्ता लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर रहा हैं।
बीते एक हफ्ते कुत्ता 21 लोगों पर हमला करके घायल कर चुका है। थाना क्षेत्र के सुठारी गांव की आबादी के दो हजार से अधिक लोग बीते एक महीने से इस कुत्ते के आतंक से त्रस्त हैं। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है। वह हर किसी पर हमला कर रहा है।
गांव की गलियों में घूम रहे कुत्ता आए दिन गांव के लोगों को काटकर घायल कर रहा है। बीते एक हफ्ते के दौरान कुत्ता गांव के 21 लोगों को काटकर घायल कर चुका है। कुत्ते के शिकार हुए लोगों मेंं अधिकतर छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। कुत्ते के आतंक के कारण गांव के बच्चे ने गलियों में खेलना भी बंद कर दिया है।
सभी घायल एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। कुत्तों के आतंक से त्रस्त गांव के लोग कई बार ग्राम पंचायत विभाग से शिकायत करके कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। शिकायत करने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
