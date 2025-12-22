मोदीनगर के सुठारी गांव में खूंखार कुत्ते का आतंक, एक हफ्ते में 21 लोगों को काटा

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के सुठारी गांव में हाल के दिनों में कुत्ते द्वारा लोगों को काटे जाने के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने में आई है। अलग अलग स्थान पर एक कुत्ता लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर रहा हैं।

बीते एक हफ्ते कुत्ता 21 लोगों पर हमला करके घायल कर चुका है। थाना क्षेत्र के सुठारी गांव की आबादी के दो हजार से अधिक लोग बीते एक महीने से इस कुत्ते के आतंक से त्रस्त हैं। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है। वह हर किसी पर हमला कर रहा है।

गांव की गलियों में घूम रहे कुत्ता आए दिन गांव के लोगों को काटकर घायल कर रहा है। बीते एक हफ्ते के दौरान कुत्ता गांव के 21 लोगों को काटकर घायल कर चुका है। कुत्ते के शिकार हुए लोगों मेंं अधिकतर छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। कुत्ते के आतंक के कारण गांव के बच्चे ने गलियों में खेलना भी बंद कर दिया है।