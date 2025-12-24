Language
    गाजियाबाद के बालाजी एंक्लेव में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हुआ विवाद, देर रात तक हुआ हंगामा

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:37 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थानाक्षेत्र स्थित बालाजी विहार कालोनी में मंगलवार देर रात कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया। एक महिला के ऊपर गली में कुत्तों के झुंड ने भौंकना शुरू कर दिया। घबराई महिला ने कुत्तों के पत्थर मार दिया। यह देख कुत्तों को खाना खिला रही महिला ने विरोध कर दिया।

    इसी बात पर कुछ ही देर में स्थानीय लोगों ने कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला एवं उसके स्वजन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विवाद बढ़ने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला एवं उसके स्वजन को सुरक्षित निकाला। जिस महिला के ऊपर कुत्ते भौंके थे उनकी शिकायत पर कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला एवं उसके स्वजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    मंगलवार देर रात बालाजी एन्क्लेव में रहने वाले आरिफ की पत्नी संतारा घर के बाहर कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थीं। इसी दौरान कालोनी निवासी संगीता अपने घर की ओर लौट रही थीं। कुत्तों के झुंड ने संगीता को देख भौंकना शुरू किया, जिससे वह घबरा गईं।

    इसी बीच एक कुत्ता अचानक उनकी ओर लपका और हमला करने की कोशिश की। डर और गुस्से के कारण संगीता ने कुत्ते के ऊपर पत्थर मारा और संतारा से कुत्तों को बाहर खाना खिलाने का विरोध किया। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया।

    संगीता का आरोप है कि संतारा और उसके स्वजन ने उनके साथ अभद्रता की ओर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कुछ ही देर में विवाद बढ़ने पर कालोनी के लोग एकत्र हो गए और कुत्तों को खाना खिलाने वाले परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंटरनेट मीडिया के जरिए विवाद को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक विवाद का रूप देने की भी कोशिश की जिससे मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई और जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया।

    भीड़ में शामिल कुछ लोग आक्रोशित थे और कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाने और महिला के स्वजन को कालोनी से बाहर भेजने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने महिला और उसके स्वजन को सुरक्षित बाहर निकालकर कविनगर थाने पुलिस सुरक्षा में भेजा। घटना के बाहर कॉलोनी में पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी।

    देर रात करीब 11 बजे मामला शांत हुआ। महिला संगीता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, घटना की कवरेज करने गए कुछ मीडियाकर्मियों ने अपने साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है।

    पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महिला संगीता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।


    सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर