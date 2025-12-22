AI से बनाई अश्लील फोटो, ब्लैकमेल से लेकर लूट तक; गाजियाबाद के डॉक्टर दंपती के लिए ठगों ने रची खौफनाक साजिश
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में डॉक्टर दंपती को साइबर ठगों ने अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया और 25 हजार रुपये मांगे। आरोपियों ने अभयखंड बुलाकर 35 हजार रु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में रहने वाले डाॅक्टर दंपती को साइबर ठगों ने उनके माेबाइल फोन पर उनके ही अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया और 25 हजार रुपये की मांग की।
आरोपियों ने डाॅक्टर दंपती को अभयखंड बुलाया और यहां गिरोह के बदमाशों ने उन्हें घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए। आरोपी मौके से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दंपती ने मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
डॉक्टर दंपती का कहना है कि वे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 15 दिसंबर को वह अपने क्लीनिक पर मरीज देख रहे थे। इस दौरान उनके वाॅट्सएप पर काॅल आई और काॅलर ने उन्हें वाट्सएप पर मैसेज देखने के लिए कहा।
उन्होंने मैसेज देखा तो आरोपियों ने उनकी व उनकी पत्नी के फोटो फेसबुक से लेकर एडिट कर अश्लील बनाकर उन्हें भेजे हुए थे। आरोपी ने उन्हें काॅल कर फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर 25 हजार रुपये की मांग की।
उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने रकम को घटाते हुए पांच हजार तक कर दी। आरोपियों ने रकम देने के लिए उन्हें अभयखंड बुलाया। वह अभयखंड पहुंचे तो एक कार ने उन्हें ओवरटेक कर रोका और उसमें से उतरी एक युवती ने उनका नाम पूछकर पहचान की।
इसके बाद दूसरी कार आई और इसमें से उतरे तीन से चार लोगों ने उन्हें घेर लिया और जेब में रखे हुए 35 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। उन्होंने तत्काल डायल-112 पर काल कर पुलिस को बुलाया।
कार नंबर के आधार पर पुलिस ने पहचान की और मालिक का पता लगाया। इसके बाद पीड़ित ने दिल्ली कालकाजी स्थित गोविंदपुर निवासी विनोद व विजय समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपियों के बारे में पता लगा लिया गया है। सभी आरोपी अपने घरों पर नहीं मिले हैं। उनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।
