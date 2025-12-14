IPEM कट बंद होने से DME बना हादसों का अड्डा, निकास बंद होने से वाहन उल्टी दिशा में और सूचना बोर्ड हैं नाकाफी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मेरठ वाली लेन पर आईपीईएम काॅलेज के सामने वाले निकास को चौड़ीकरण कार्य के कारण बंद करने की वजह से हादसे का खतरा शनिवार को भी बना रहा। कई वाहन चालक यूपी गेट से डीएमई में प्रवेश करने के बाद आईपीईएम कट पर निकास न मिलने पर छह किमी आगे डासना से बाहर निकलने की बजाय वहीं से विपरीत दिशा में वाहन चलाकर यूपी गेट तक जा रहे हैं। इससे करीब 10 किमी की दूर तक वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हैं।