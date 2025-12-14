Language
    IPEM कट बंद होने से DME बना हादसों का अड्डा, निकास बंद होने से वाहन उल्टी दिशा में और सूचना बोर्ड हैं नाकाफी

    By Vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:46 AM (IST)

    गाजियाबाद में IPEM कट बंद होने से DME हादसों का अड्डा बन गया है। निकास बंद होने के कारण वाहन उल्टी दिशा में जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ ग ...और पढ़ें

    आईपीईएम काॅलेज के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के एग्जिट प्वाइंट बंद किए जाने के कारण गलत दिशा में जाता कार चालक। अनिल बराल

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मेरठ वाली लेन पर आईपीईएम काॅलेज के सामने वाले निकास को चौड़ीकरण कार्य के कारण बंद करने की वजह से हादसे का खतरा शनिवार को भी बना रहा। कई वाहन चालक यूपी गेट से डीएमई में प्रवेश करने के बाद आईपीईएम कट पर निकास न मिलने पर छह किमी आगे डासना से बाहर निकलने की बजाय वहीं से विपरीत दिशा में वाहन चलाकर यूपी गेट तक जा रहे हैं। इससे करीब 10 किमी की दूर तक वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हैं।

    छह दिसंबर से एनएचएआई ने डीएमई पर आईपीईएम निकास चौड़ीकरण के लिए कारण बंद किया है। कारण, यहां व्यस्त समय में रोजाना जाम लगता था। वाहन चालकों को निकास बंद होने की सूचना देने के लिए एनएचएआई ने जो बोर्ड लगाए हैं वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद बीते कई दिनों से एक्सप्रेसवे पर वाहन विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं।

    "एनएचएआई को पत्र लिखकर डीएमई पर अतिरिक्त स्थानों पर दिल्ली से मेरठ लेन पर आइपीईएम निकास बंद होने की सूचना लगाने के लिए कहा है जिससे वाहन चालकों को परेशानी न हो और वापस चालक डासना से निकास करने की बजाय यूपी गेट की तरफ वापस न जाएं।"

    -त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक

