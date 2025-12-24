गाजियाबाद के गोविंदपुरम में कुत्ते को पीटने पर तनाव, दूसरे समुदाय के परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

आरोप लगाया कि एक मुस्लिम परिवार ने कुत्ते के साथ मारपीट की है। कुछ ही देर में पूरी कॉलोनी के लोग एकत्र हो गए और उस परिवार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम परिवार को सुरक्षित करते हुए थाने पहुंचाया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद में गोविंदपुरम के पास बालाजी एंक्लेव कॉलोनी में मंगलवार देर रात कुत्ते को पीटने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गली में एक ही मुस्लिम परिवार है और वह पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं, जबकि मुस्लिम परिवार ने बताया कि वह तो रोजाना कुत्ते को खाना खिलाते हैं।

बताया कि मंगलवार शाम को कुत्ते ने भोजन नहीं किया तो उन्होंने प्यार से उसके मार दिया। लोगों ने इसे ही विवाद का रूप दे दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत मिली है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।