गाजियाबाद: आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग का दिखेगा असर, संयुक्त तौर पर चलेगा रेस्क्यू अभियान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गाजियाबाद समेत प्रदेश के 26 जिलों में आपदा के समय बेहतर इंतजामों को लेकर गंभीर है। इसी को ध्यान में रखकर इन जिलों के मुख्य अधिकारियों को आपदा प्रबंधन को लेकर प्रयागराज में दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल और सीएमओ के प्रतिनिधि के तौर पर इस प्रशिक्षण में जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण का असर देखने को मिलेगा।

इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने सिम्पोजियम एवं टेबल-टाप एक्सरसाइज में भीड़ प्रबंधन, डूबने की घटनाओं की रोकथाम, शीत लहर तथा अग्नि दुर्घटनाओं जैसे बहुआयामी जोखिमों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया।

बताया गया कि विभागीय तैयारी का दृष्टिकोण केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि जोखिम-आकलन, पूर्वानुमान आधारित योजना, क्षमता-वर्धन और प्रशिक्षित, समयबद्ध प्रतिक्रिया प्रणाली को केंद्र में रखना होगा। विभिन्न विभागों की तैयारियों को एकीकृत कमांड, प्रभावी संचार और समन्वित कार्रवाई में रूपांतरित करना ही लोगों की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास सुनिश्चित करेगा।



सिम्पोजियम एवं टेबल टाप एक्सरसाइज प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं दिये गये दिशा-निर्देश



