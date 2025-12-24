गाजियाबाद में सैर पर निकले बुजुर्ग को टक्कर मारकर फरार हुआ था सिपाही, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थाना क्षेत्र में 14 नवंबर की सुबह सैर पर निकले बुजुर्ग को टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित दिल्ली पुलिस का सिपाही है औरनोएडा से चोरी हुई कार को लेकर जा रहा था।

तेज रफ्तार कार से उसने बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कार उसमें दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सिपाही दिल्ली शाहदरा थाने की साइबर सैल में तैनात है।

बता दें कि 14 दिसंबर की सुबह सूर्यनगर निवासी बुजुर्ग जयप्रकाश सैनी सुबह की सैर पर निकले थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया था। घर नहीं आने पर स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की और शिकायत करने के लिए जब वह चौकी पहुंचे तो हादसे का पता चला। इसके बाद स्वजन अस्पताल पहुंचे।

मामले में उनके बेटे रजत सैनी ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उसमें कार दिखाई दी।