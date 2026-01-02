गाजियाबाद में साइबर ठगों का आतंक, तीन लोगों को झांसे में लेकर 34 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने शहर के तीन लोगों को झांसे में लेकर 34.13 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों से निवेश के नाम पर ठगी की गई है। ठगों ने लोनी निवासी मनीष कुमार सिंह से बिटकॉइन में निवेश के नाम पर 24.57 लाख रुपये ठगे हैं। जबकि क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी महिला से निवेश पर 300 गुना तक मुनाफे का झांसा देकर 5.15 लाख रुपये की ठगी हुई है।

दोनों पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। राजनगर एक्सटेंशन निवासी संदीप कुमार शर्मा से साइबर अपराधियों ने घर बैठे कमाई के नाम पर 4.41 लाख रुपये ठगे हैं। पीड़ित ने नंदग्राम थाने में केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।

बिटकॉइन ट्रेडिंग के नाम पर 24.5 लाख रुपये ठगे लोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति से बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 24.57 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मनीष कुमार सिंह की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 31 अक्टूबर को उनके पास टेलीग्राम पर वैष्णवी रेड्डी नामक युवती ने संपर्क किया था। जिसके बाद बातचीत वॉट्सएप पर शुरू हुई।

आरोपित ने उन्हें ट्रेडिंग सिखाने के बहाने एक फर्जी पोर्टल पर रजिस्टर कराया। पीड़ित ने 14 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच अपनी पत्नी और स्वयं के खातों से अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी में कुल 24.57 लाख रुपये ट्रांसफर किए। जब पीड़ित ने मुनाफा निकालना चाहा, तो उनसे अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

निवेश पर 300 गुना मुनाफे का झांसा देकर ठगा क्रॉसिंग रिपब्लिक निवासी महिला प्रांशु सिंह को 300 गुना मुनाफे का झांसा देकर 5.15 लाख रुपये की ठगी। सात नवंबर को उनके पास नविशा सन्यम नामक युवती ने फोन कर बताया कि उनकी कंपनी ट्रेडिंग कराती है।

आईपीओ, स्टॉक में ट्रेडिंग पर 300 गुना तक मुनाफा हो सकता है। उन्हें निवेश कराकर शुरूआत में कुछ मुनाफा रिटर्न भी किया गया। इसके बाद उनसे कई खातों में धनराशि टांसफर करा ली गई। जब उन्होंने रुपये निकालने चाहे तो उनसे शुल्क मांगा गया। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।