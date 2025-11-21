क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, कफ सिरप तस्करी मामले की कर रहा था जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद में कफ सिरप तस्करी की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को घूसखोरी के आरोप में दबोचा गया है।

इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु क्राइम ब्रांच में तैनात है। इंस्पेक्टर बीते दिनों पकड़े गए कफ सिरप तस्करी मामले की जांच कर रहे थे। एक आरोपी के जानकार से इंस्पेक्टर ने चार लाख रुपये मांगे थे। वहीं, आरोपी के परिजनों ने जैसे ही इंस्पेक्टर के हाथ में चार लाख रुपये हथाए तो तभी पुलिस आयुक्त की टीम ने इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया।