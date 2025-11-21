क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, कफ सिरप तस्करी मामले की कर रहा था जांच
गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को कफ सिरप तस्करी मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त की टीम ने उन्हें चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इंस्पेक्टर सिंधु एसआईटी का नेतृत्व कर रहे थे और बांग्लादेश भेजे जाने वाले कफ सिरप मामले की जांच में शामिल थे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद में कफ सिरप तस्करी की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को घूसखोरी के आरोप में दबोचा गया है।
इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु क्राइम ब्रांच में तैनात है। इंस्पेक्टर बीते दिनों पकड़े गए कफ सिरप तस्करी मामले की जांच कर रहे थे। एक आरोपी के जानकार से इंस्पेक्टर ने चार लाख रुपये मांगे थे। वहीं, आरोपी के परिजनों ने जैसे ही इंस्पेक्टर के हाथ में चार लाख रुपये हथाए तो तभी पुलिस आयुक्त की टीम ने इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया।
बता दें कि बांग्लादेश भेजे जाने वाले कफ सिरप मामले की जांच इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु के नेतृत्व में ही चल रही थी।
