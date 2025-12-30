गाजियाबाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नक्शे को मिली GDA की हरी झंडी, 55 हजार दर्शकों की होगी क्षमता

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की दिशा में जीडीए की ओर से एक कदम आगे बढ़ाया गया है। यूपीसीए (उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन) द्वारा तैयार स्टेडियम के रफ मानचित्र को जीडीए ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही स्टेडियम निर्माण से जुड़ी कुछ बाधाएं दूर हुई हैं। अब यूपीसीए जल्द ही नक्शा स्वीकृत कराने के लिए औपचारिक आवेदन करेगा।

जीडीए सभागार में सोमवार को यूपीसीए की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आर्डिनेटर राकेश मिश्रा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भू-अर्जन, इंजीनियरिंग, नियोजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपीसीए की ओर से प्रस्तुत क्रिकेट स्टेडियम के रफ ड्राफ्ट का नियोजन अनुभाग ने अवलोकन किया और उस पर सहमति जताई।

अब यूपीसीए की तरफ से नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब दस दिन बाद जीडीए और यूपीसीए के बीच एक और बैठक होगी, जिसमें अंतिम रूप से नक्शे पर सहमति बनने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा, ताकि नक्शा बिना किसी आपत्ति के तुरंत स्वीकृत हो सके।

निर्माण पर लगभग 450 करोड़ रुपये होंगे खर्च स्टेडियम में लगभग 55 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। परिसर में 2510 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। यूपीसीए ने जमीन करीब 70 करोड़ रुपये में खरीदी है, जबकि निर्माण पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।