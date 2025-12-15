CCSU की परीक्षा में Chat Gpt से कर रहे थे नकल, आठ परीक्षार्थियों को फ्लाइंग स्क्वॉड ने पकड़ा; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध महाविद्यालयों में एनईपी विषम सेमेस्टर एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान सोमवार को उड़ाका दलों के संयोजक प्रोफेसर शिवराज सिंह के निर्देशन में गाजियाबाद के महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया।

वहीं आंतरिक जांच समितियों द्वारा भी केंद्रों पर निरीक्षण कर नकल के मामले पकड़े जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी औचक निरीक्षण में सीसीएसयू के विशेष उड़ाका दल ने आठ परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़े जाने पर यूएफएम केस दर्ज किया था और 28 को चेतावनी देकर छोड़ दिया था।

विशेष उड़न दस्ते के सदस्यों जेवी कालेज बड़ौत से डाॅ. विनय कुमार चिकारा, डाॅ. प्रशांत यादव, डाॅ. देवेंद्र सिरोही ने विभिन्न केंद्रों औचक निरीक्षण कर एसडी कालेज में एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ा। वहीं आईटीएस काॅलेज की आंतरिक जांच टीम ने दो परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा। तीन परीक्षार्थियों पर यूएफएम केस दर्ज किया गया।

वहीं दो को चेतावनी देकर छोड़ दिया। संबंधित की सूचना विश्वविद्यालय को कार्रवाई के लिए दी गई है। डाॅ. विनय कुमार चिकारा ने बताया कि सोमवार को इंद्रप्रस्थ कालेज सूर्यनगर साहिबाबाद, मेवाड़ इंस्टीट्यूट वसुंधरा गाजियाबाद, माॅडर्न काॅलेज मोहन नगर गाजियाबाद, आईटीएस काॅलेज मोहननगर गाजियाबाद, एसडी काॅलेज गाजियाबाद और एमएमएच काॅलेज गाजियाबाद आदि महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान माॅडर्न काॅलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मोहननगर गाजियाबाद में काॅलेज एसएस (प्राचार्य) परीक्षा के प्रथम दिन से ही अनुपस्थित चल रही हैं और विश्वविद्यालय द्वारा बाह्या केंद्र अधीक्षक भी नियुक्त नहीं है। जिसकी वजह से केंद्र पर तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं। वहीं आईटीएस काॅलेज मोहननगर की आंतरिक जांच टीम द्वारा दो यूएफएम केस दर्ज किए गए। दोनों परीक्षार्थी मोबाइल से नकल करते हुए मिले। वहीं एसडी कालेज में दो परीक्षार्थियों के पास बंद अवस्था में स्मार्टफोन और इयरबड्स मिले। जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।