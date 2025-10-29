गाजियाबाद में कार सवारों ने मोमोज पसंद न आने पर विक्रेता को पीटा, पत्नी से की बदसलूकी 

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में मोमोज विक्रेता ने ग्राहक पर पीटने और पत्नी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मोमोज पसंद न आने पर कहासुनी के बाद मारपीट की और सरिये से सिर पर वार किया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दर्ज मुकदमे में राजेंद्रनगर निवासी राजरिशी शर्मा ने बताया कि वह जयपुरिया मॉल के पीछे मोमोज का ठीया लगाते हैं। 26 अक्टूबर रात में एक व्यक्ति मोमोज खाने आया और पसंद न आने पर कहासुनी करने लगा। इसके बाद वह चला गया।