Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में कार सवारों ने मोमोज पसंद न आने पर विक्रेता को पीटा, पत्नी से की बदसलूकी 

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:52 AM (IST)

    गाजियाबाद में ग्राहक को मोमोज पसंद नहीं आए तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विक्रेता को पीट दिया। स्वाद को लेकर शुरू हुई बहस बाद में मारपीट में बदल गई। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया। विक्रेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस आरोपी ग्राहक की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में मोमोज विक्रेता ने ग्राहक पर पीटने और पत्नी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मोमोज पसंद न आने पर कहासुनी के बाद मारपीट की और सरिये से सिर पर वार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दर्ज मुकदमे में राजेंद्रनगर निवासी राजरिशी शर्मा ने बताया कि वह जयपुरिया मॉल के पीछे मोमोज का ठीया लगाते हैं। 26 अक्टूबर रात में एक व्यक्ति मोमोज खाने आया और पसंद न आने पर कहासुनी करने लगा। इसके बाद वह चला गया।

    करीब आधे घंटे बाद कार में सवार होकर व्यक्ति अपने छह-सात साथियों के साथ आया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपितों ने उनकी पत्नी से भी दुर्व्यवहार किया। पीटने के दौरान आरोपित ने सरिया से उनके सिर पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए।

    जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपित फरार हो गए। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कार नंबर के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है। मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- रेस्तरां में Veg की जगह परोसे गए Non Veg मोमोज, मुआवजा मांगने ग्राहक पहुंचा उपभोक्ता फोरम; आयोग ने कंज्यूमर को दे दी ये सलाह