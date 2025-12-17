गाजियाबाद: 57.70 करोड़ के बैंक घोटाले में कारोबारी को दो साल की सजा, यूनियन बैंक में जमा किए थे फर्जी दस्तावेज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यूनियन बैंक आफ इंडिया को करीब 57.70 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने कारोबारी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट संख्या-1 के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह ने आरोपित अनिल पुरी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपित पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 से 2012 के बीच यूनियन बैंक आफ इंडिया की जीटी रोड शाखा में बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इस दौरान फर्जी और कूटरचित लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) और उनके संशोधनों के माध्यम से बैंक से करोड़ों रुपये के बिल डिस्काउंट कराए गए। सीबीआई की जांच में सामने आया कि अनिल पुरी अन्य आरोपितों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए।

इन दस्तावेजों को असली बताकर यूनियन बैंक में प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर सुशीला स्टील नाम की फर्म को भुगतान कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि वास्तव में किसी प्रकार की माल की खरीद-बिक्री हुई ही नहीं थी। इस पूरे षड्यंत्र के चलते यूनियन बैंक आफ इंडिया को करीब 57.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा सर्विस टैक्स और बैंक शुल्क के रूप में भी सरकारी खजाने को लाखों रुपये की अतिरिक्त हानि हुई।