    गाजियाबाद के चमन विहार में घर के पास झाड़ियों में मिली कारोबारी की लाश, इलाके में मचा हड़कंप

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:27 AM (IST)

    लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय कारोबारी अमरपाल का शव घर के पास झाड़ियों में मिला। उसके गले पर तार कसने के निशान थे, जिससे हत्या का ...और पढ़ें

    चमन विहार कॉलोनी में गमगीन स्वजन।

    संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी निवासी कारोबारी का सोमवार रात घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों के पास पड़ा मिला। युवक के गले में तार से कसने के निशान थे। स्वजन ने हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है।

    मूलरूप से मध्यप्रदेश के मुरैना पोरसा गांव के निवासी 22 वर्षीय अमरपाल अपने माता-पिता, तीन भाई व एक बहन के साथ चमन विहार की राज कॉलोनी में रहते थे। वह दिल्ली कश्मीरी गेट से ट्रक के पार्ट्स लाकर दुकानों पर सप्लाई करते थे। पिता हलवाई हैं जबकि बड़ा भाई प्रदीप ई-रिक्शा चालक और छोटा भाई गोलू छात्र है।

    पिता रामसिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे अमरपाल के मोबाइल पर किसी का फोन आया। जिस पर वह थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकल गया। रात करीब 10 बजे तक घर वापस न लौटने पर स्वजन ने उसके मोबाइल पर कॉल की तो नंबर बंद आया। चिंता होने पर स्वजन ने पुत्र को तलाशना शुरू किया तो वह घर से करीब दो सौ मीटर दूर झाड़ियों के पीछे खाली प्लाट में पड़ा मिला।

    उसके गले में बिजली का तार बंधा हुआ था। स्वजन तार खोलकर लोगों की सहायता से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अमरपाल के गले पर तार के निशान मिले है। शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक का मोबाइल नहीं मिला है। परिवार वालों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। जांच की जा रही है।

     