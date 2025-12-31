गाजियाबाद के चमन विहार में घर के पास झाड़ियों में मिली कारोबारी की लाश, इलाके में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की चमन विहार कॉलोनी निवासी कारोबारी का सोमवार रात घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों के पास पड़ा मिला। युवक के गले में तार से कसने के निशान थे। स्वजन ने हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटी है।

मूलरूप से मध्यप्रदेश के मुरैना पोरसा गांव के निवासी 22 वर्षीय अमरपाल अपने माता-पिता, तीन भाई व एक बहन के साथ चमन विहार की राज कॉलोनी में रहते थे। वह दिल्ली कश्मीरी गेट से ट्रक के पार्ट्स लाकर दुकानों पर सप्लाई करते थे। पिता हलवाई हैं जबकि बड़ा भाई प्रदीप ई-रिक्शा चालक और छोटा भाई गोलू छात्र है।

पिता रामसिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे अमरपाल के मोबाइल पर किसी का फोन आया। जिस पर वह थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकल गया। रात करीब 10 बजे तक घर वापस न लौटने पर स्वजन ने उसके मोबाइल पर कॉल की तो नंबर बंद आया। चिंता होने पर स्वजन ने पुत्र को तलाशना शुरू किया तो वह घर से करीब दो सौ मीटर दूर झाड़ियों के पीछे खाली प्लाट में पड़ा मिला।