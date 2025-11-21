Ghaziabad News: करोड़ों की धोखाधड़ी में बिल्डर समेत छह पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थाने में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में बिल्डर समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करहेड़ा के एक प्रोजेक्ट को लेकर जीडीए में जमा 16.80 करोड़ रुपये हाईकोर्ट के आदेश पर वापस मिलने थे, लेकिन कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने रुपये वापस नहीं किए।

पुलिस को शिकायत देकर वेव सिटी निवासी विजय राणा ने बताया कि वह व्यापारी राकेश गर्ग के वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य देखते हैं। राकेश गर्ग और अतुल गर्ग ने वर्ष 2002 में एक पार्टनरशिप फर्म फ्रैंडस लैंड डवलपर्स बनाई थी। इस फर्म ने करहेड़ा में टाटा आयल मिल की 22.43 एकड़ जमीन खरीदी थी।

जीडीए में प्लान पास कराने के दौरान 2006 में बाह्य विकास शुल्क के रूप में करीब 16.80 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्लान जारी हो जाने के बाद यह राशि फर्म के पार्टनर्स को वापस दी जाए। वर्ष 2006 में राकेश गर्ग और अतुल गर्ग फर्म से रिटायर हो गए और फर्म का संचालन विजय जिंदल व अन्य पार्टनरों के पास आ गया।