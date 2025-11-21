Ghaziabad News: करोड़ों की धोखाधड़ी में बिल्डर समेत छह पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में बिल्डर समेत छह पर करोड़ों की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि करहेड़ा प्रोजेक्ट के लिए जीडीए में जमा 16.80 करोड़ रुपये, जो हाईकोर्ट के आदेश पर वापस मिलने थे, लौटाए नहीं गए। शिकायतकर्ता विजय राणा के अनुसार, राकेश गर्ग और अतुल गर्ग की फर्म को यह राशि मिलनी थी, लेकिन आरोपियों ने आपस में बांट ली और मांगने पर धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थाने में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में बिल्डर समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करहेड़ा के एक प्रोजेक्ट को लेकर जीडीए में जमा 16.80 करोड़ रुपये हाईकोर्ट के आदेश पर वापस मिलने थे, लेकिन कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने रुपये वापस नहीं किए।
पुलिस को शिकायत देकर वेव सिटी निवासी विजय राणा ने बताया कि वह व्यापारी राकेश गर्ग के वित्तीय लेन-देन संबंधी कार्य देखते हैं। राकेश गर्ग और अतुल गर्ग ने वर्ष 2002 में एक पार्टनरशिप फर्म फ्रैंडस लैंड डवलपर्स बनाई थी। इस फर्म ने करहेड़ा में टाटा आयल मिल की 22.43 एकड़ जमीन खरीदी थी।
जीडीए में प्लान पास कराने के दौरान 2006 में बाह्य विकास शुल्क के रूप में करीब 16.80 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्लान जारी हो जाने के बाद यह राशि फर्म के पार्टनर्स को वापस दी जाए। वर्ष 2006 में राकेश गर्ग और अतुल गर्ग फर्म से रिटायर हो गए और फर्म का संचालन विजय जिंदल व अन्य पार्टनरों के पास आ गया।
शिकायत में आरोप है कि जीडीए ने वर्ष 2018 में करीब 14.90 करोड़ रुपये फर्म को वापस कर दिए लेकिन राकेश गर्ग और अतुल गर्ग को रुपये वापस नहीं दिए गए। आरोप है कि धनराशि आरोपितों ने राकेश गर्ग और अतुल गर्ग को लौटाने की बजाय आपस में बांट ली। रुपये वापस मांगने पर झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर विजय जिंदल, पवन कुमार, अंकुर जिंदल, सुनील कुमार जिंदल, सतपाल, महेश एवं दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
