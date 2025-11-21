Ghaziabad News: 8 साल के बच्चे को कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने महिला के खिलाफ दर्ज किया केस
गाजियाबाद के गोविंदपुरम में एक महिला पुलिसकर्मी के आठ वर्षीय बेटे को पड़ोस की एक महिला ने कमरे में बंद कर डंडों से पीटा। बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। कविनगर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों के विवाद के बाद महिला ने इस घटना को अंजाम दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में गोविंदपुरम में महिला पुलिसकर्मी के आठ साल के बच्चे को कमरे के अंदर बंधक बनाकर डंडों से मारपीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्चों के विवाद के बाद बच्चे से मारपीट की। मारपीट के दौरान बच्चे का सिर फट गया। चीख-पुकार सुनकर बच्चे का पिता जब पहुंचा, तो बेटे को खून से लथपथ देखकर वह खुद ही घबरा गए। कविनगर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर शांति भंग में कार्रवाई की है।
गोविंदनगर की सोसायटी में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी का आठ साल का बेटा बुधवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे पार्किंग में खेल रहा था। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला प्रीति उनके बेटे को डरा-धमकाकर हांथ पकड़कर अपने घर ले गई। जहां पर अपने बच्चों को बाहर कर अंदर से कूंडी लगाकर मारना पीटना शुरू कर दिया।
आरोप है कि महिला ने उनके बेटे के सिर में तीन डंडों से हमला किया है। मारपीट के दौरान उनका बेटा चीखता-चिल्लाता रहा। तभी महिला के पति नीचे उतरकर गए। वहां पर बच्चों ने बताया कि पड़ोस वाली आंटी उनके बच्चे को लेकर गई हैं।
यह भी पढ़ें- Ghaziabad News: गर्भवती को कराहते हुए देख नर्स को नहीं आया तरस, भर्ती करने से किया इनकार; एंबुलेंस में हुई डिलीवरी
उन्होंने महिला के घर जाकर देखा तो महिला उनके बच्चे को पीट रही थी। वह आरोपी महिला के कब्जे से छुड़ाकर बेटे को घर लेकर गए। इसके बाद कविनगर पुलिस को मामले की शिकायत देकर केस दर्ज कराया।
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।