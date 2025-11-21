Ghaziabad News: 8 साल के बच्चे को कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने महिला के खिलाफ दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में गोविंदपुरम में महिला पुलिसकर्मी के आठ साल के बच्चे को कमरे के अंदर बंधक बनाकर डंडों से मारपीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्चों के विवाद के बाद बच्चे से मारपीट की। मारपीट के दौरान बच्चे का सिर फट गया। चीख-पुकार सुनकर बच्चे का पिता जब पहुंचा, तो बेटे को खून से लथपथ देखकर वह खुद ही घबरा गए। कविनगर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर शांति भंग में कार्रवाई की है।

गोविंदनगर की सोसायटी में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी का आठ साल का बेटा बुधवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे पार्किंग में खेल रहा था। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला प्रीति उनके बेटे को डरा-धमकाकर हांथ पकड़कर अपने घर ले गई। जहां पर अपने बच्चों को बाहर कर अंदर से कूंडी लगाकर मारना पीटना शुरू कर दिया।