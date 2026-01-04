गाजियाबाद में बिल्डर से लीज पर भूमि दिलवाने के नाम पर ठगे 2.44 करोड़, पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बिल्डर ने पांच लोगों के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि लीज पर जमीन दिलवाने के नाम पर उनसे रकम हड़पी गई।

डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन से उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की। डीसीपी के निर्देश पर इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वह बिल्डर हैं। साल 2020 में सतीश शर्मा, भूषण त्यागी, योगेंद्र मुगराई, संजीव सोनी और साजिद खुद को प्रापर्टी डीलर बताकर उनसे मिलने आए थे।

आरोपितों ने उन्हें बताया कि वह मोहननगर कर्मचारी आवास समिति लिमिटेड वैशाली की जमीन की लीज उन्हें दिलवा सकते हैं। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी आरोपित दिखाने के लिए लाए थे। इस पर भरोसा कर साल 2020 से 22 के बीच उन्हों ने आरोपितों को 2.44 करोड़ रुपये दिए।