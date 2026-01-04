Language
    गाजियाबाद में बिल्डर से लीज पर भूमि दिलवाने के नाम पर ठगे 2.44 करोड़, पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:22 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बिल्डर से लीज पर जमीन दिलाने के नाम पर 2.44 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बिल्डर मनोज कुमार सिंह ने पांच लो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बिल्डर ने पांच लोगों के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि लीज पर जमीन दिलवाने के नाम पर उनसे रकम हड़पी गई।

    डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन से उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की। डीसीपी के निर्देश पर इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वह बिल्डर हैं। साल 2020 में सतीश शर्मा, भूषण त्यागी, योगेंद्र मुगराई, संजीव सोनी और साजिद खुद को प्रापर्टी डीलर बताकर उनसे मिलने आए थे।

    आरोपितों ने उन्हें बताया कि वह मोहननगर कर्मचारी आवास समिति लिमिटेड वैशाली की जमीन की लीज उन्हें दिलवा सकते हैं। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी आरोपित दिखाने के लिए लाए थे। इस पर भरोसा कर साल 2020 से 22 के बीच उन्हों ने आरोपितों को 2.44 करोड़ रुपये दिए।

    छह महीने में भूमि दिलवाने का वायदा हुआ, लेकिन काम नहीं कराया गया। इसके बाद आरोपितों ने रकम लौटाने से भी इनकार कर दिया। आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रकम के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य भी लिए जा रहे हैं।