गाजियाबाद में फर्जी इनवॉइस रैकेट बेनकाब: 255 करोड़ के फर्जी कारोबार में 45.84 करोड़ का आईटीसी घोटाला
गाजियाबाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी ने फर्जी इनवॉइस के जरिए आईटीसी वसूली के कई मामले उजागर किए हैं। हाल ही में, मैसर्स सनशाइन स्टील के मालिक शाकिब कुरैशी को 45.84 करोड़ रुपये की आईटीसी वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एआई की मदद से भी जीएसटी चोरी पकड़ी गई है।
शाहनवाज अली, गाजियाबाद। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) ने फर्जी इनवाइस के जरिये आइटीसी वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को सीजीएसटी ने फर्जी फर्मों के इनवायस के माध्यम से करोड़ों का आईटीसी वसूलने वाला गिरफ्तार किया था। विगत दिनों ऐसे कई बड़े मामले उजागर हो चुके हैं, जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ने फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की आइटीसी वसूलने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है।
बुधवार को सीजीएसटी ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए मैसर्स सनशाइन स्टील के मालिक शाकिब कुरैशी को 14 फर्जी फर्माें से 255 करोड़ का फर्जी इनवायस के माध्यम से 45.84 करोड़ का आइटीसी वसूला था, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया था। गत एक अगस्त 2025 को जीएसटी रिफंड घोटाले के मामले में मास्टर माइंड इंदिरापुरम निवासी दीपक कुमार गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
गाजियाबाद की एंटी इवेजन शाखा ने माल और सेवा कर के तहत फर्जी आइटीसी पास आन और रिफंड दावे से जुड़े 23.91 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया था। 18 अक्टूबर 2024 को मैसर्स एएनवीएस ट्रेडर्स फर्म ने फर्जी कंपनियों के जरिए जीएसटी विभाग को 110 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगाया था।
इस रैकेट के के सदस्यों ने करीब 110 करोड़ रुपए का आइटीसी का लाभ फर्जी तरीके से लाभ लिया था। आरोपियों ने केवल दो साल में ही फर्जी फर्म के माध्यम से कागजों में 621 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इसके अलावा 25 जनवरी 2023 मो सीजीएसटी टीम ने दिल्ली की दो फर्म मैसर्स प्रोग्रेसिव एलोय प्राइवेट लि. एवं मैसर्स ब्रिलिएंट प्राइवेट लि. के निदेशक अमित गुप्ता को कई फर्म से लगभग 46 करोड़ की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर आगे दूसरे फर्मों को स्थानांतरित करने के मामले में गिरफ्तार किया था।
45.84 करोड़ के मामले में अन्य की तलाश
सीजीएसटी की ओर से हाल में मैसर्स सनशाइन स्टील के मालिक शाकिब कुरैशी को 14 फर्जी फर्म के 255 करोड़ के फर्जी इनवायस के माध्यम से 45.84 करोड़ का आइटीसी वसूली में पकड़ा था। सीजीएसटी टीम ने उसके घर व कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए थे। टीम अब इस धंधे से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है।
एआई से पकड़ी गई थी बड़ी जीएसटी चोरी
गाजियाबाद में 29 फरवरी 2024 को एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) की मदद से बड़ी जीएसटी चोरी पकड़ी थी। जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारी पिछले काफी समय से निगरानी में लगे थे। इसमें एआइ की मदद ली गई। एक फर्म ने फर्जी तरीके से एक ही वित्तीय वर्ष में विभाग से 19.66 करोड़ का आइटीसी वसूला था। फर्म ने अपना रिटर्न दाखिल करना शुरू किया तो सिस्टम में लगे एआइ ने इसका एनालिसिस किया।
"फर्जी इनवायस के जरिये आइटीसी वसूली करने वाली फर्म संचालकों की गिरफ्तारी के साथ ही उनसे राजस्व वसूली की जाएगी। कई अन्य फर्म की जांच चल रही हैं। पकड़ में आई फर्म के संचालकों के अलावा इसमें शामिल अन्य की तलाश की जा रही है।"
-संजय लावनिया, सीजीएसटी आयुक्त
