स्वागत की सियासी रफ्तार में दिल्ली-मेरठ हाईवे पर थमी वाहनों की चाल, लगा 2 किमी लंबा जाम
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का दिल्ली से मेरठ जाते समय एनएच-9 पर भव्य स्वागत किया गया। गाजियाबाद में वेदांता फार्म हाउस के पास डीएमई प्रवेश प्वाइं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का दिल्ली से मेरठ जाते हुए भाजपाइयों ने एनएच-नौ पर स्वागत किया। इस दौरान हाईवे पर करीब दो किमी लंबा जाम लग गया। वेदांता फार्म हाउस के पास डीएमई प्रवेश प्वाइंट पर स्वागत के लिए एक्सप्रेसवे पर मंच बनाया गया। गाजियाबाद से डीएमई पर प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को इस दौरान लंबे जाम से जूझना पड़ा। इसी तरह डीएमई पर दिल्ली से आकर हापुड़ जाने वाले वाहन चालक भी परेशान हुए।
रविवार को स्वागत की तैयारी इतनी विस्तृत थी कि डीएमई प्रवेश मार्ग के साइन बोर्ड तक बैनरों से ढक दिये गये। डिवाइडर और सड़क किनारे पार्टी के झंडे और बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिये गये। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ और वाहनों की कतार ने कुछ ही देर में लगभग स्वागत की तैयारी इतनी विस्तृत थी कि डीएमई प्रवेश मार्ग के साइन बोर्ड तक बैनरों से ढक दिए गए।
डिवाइडर और सड़क किनारे पार्टी के झंडे और बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिये गये। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ और वाहनों की कतार ने कुछ ही देर में लगभग दो किमी लंबा जाम पैदा कर दिया। गाजियाबाद से डीएमई पर चढ़ने वाले और दिल्ली से आकर हापुड़ जाने वाले हल्के व भारी, दोनों तरह के वाहन जाम में फंस गये। 2 किमी लंबा जाम पैदा कर दिया।
गाजियाबाद से डीएमई पर चढ़ने वाले और दिल्ली से आकर हापुड़ जाने वाले हल्के व भारी, दोनों तरह के वाहन जाम में फंस गये। कार्यक्रम के चलते लेन बाधित होने, डिवाइडर पर बैनर लगाने और प्रवेश बिंदु पर अस्थायी मंच बन जाने से वाहनों का दबाव एक ही लेन में सिमट गया, जिससे लंबी कतार लग गई।
कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति पुलिस के स्तर से ली जाती है। ट्रैफिक पुलिस का काम यातायात संचालन का है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात संचालन में जुटे हुए थे।
त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।