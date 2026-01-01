गाजियाबाद में कोहरे के चलते डिवाइडर से टकराया ऑटो, दो की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच नौ पर लिमरा अस्पताल के सामने बुधवार सुबह तड़के तेज गति से चल रहा ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ऑटो में सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। चालक ऑटो को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ऑटो सवारी लेकर बहरामपुर से नोएडा सेक्टर-62 की ओर जा रहा था। ऑटो में चार लोग सवार थे। सुबह के समय कोहरे में दृश्यता महज चार मीटर थी। चालक ऑटो को तेज गति से चला रहा था। पहले ऑटो सर्विस रोड पर चल रहा था। लिमरा अस्पताल के पास चालक ने ऑटो को एनएच नौ पर चढ़ाने की कोशिश की।

लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी ऑटो की रफ्तार प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो की गति लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। पुलिस ने बताया कि चालक को नजदीक आने पर ही डिवाइडर दिखाई दिया। ऐसे में चालक ने अचानक सामने डिवाइडर देखकर ऑटो को बचाने की कोशिश की लेकिन ऑटो का एक हिस्सा डिवाइडर से टकरा गया।

टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो में सवार 22 वर्षीय अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंची। उपचार के दौरान 51 वर्षीय राजेश कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डाक्टर ने गंभीर रूप से एक घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरे घायल का एमएमजी में उपचार चल रहा है। ऑटो को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया अंकित मूल रूप से ग्राम रिवाडा थाना जुनवई जिला संभल के निवासी थे। वह 20 फुटा रोड सिद्धार्थ विहार बागू में रहते थे और दिल्ली कनाट पैलेस में वीजा कंपनी में नौकरी करते थे। दूसरा मृतक राजेश कुमार मूल रूप से गांव केशोपुर पोस्ट गनारऊ कला गनारऊ जिला हाथरस के निवासी थे। वह नोएडा सेक्टर 62 की एक मोबाइल कंपनी में नौकरी करते थे। घायलों की पहचान रुद्रपुर उत्तराखंड के पवन और बदायूं के अजय कुमार के रूप में हुई है।

घायल ने बताया कि ट्रक से हुई टक्कर हादसे में घायल पवन ने बताया कि ऑटो तेज गति से चल रहा था। टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो गए। ऑटो सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। ऑटो तेज गति से चल रहा था। बेहोश होने के बाद उन्हें नहीं पता कि फिर क्या हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने भी अज्ञात वाहन से टक्कर लगने की बात कही थी लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि टक्कर डिवाइडर से हुई है। बाद में पुलिस ने ट्रक से टक्कर लगने के दावे को पूरी तरह नकार दिया है।