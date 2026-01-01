बदल गया एक और कैलेंडर, गाजियाबाद में जहरीली हवा का संकट जारी; 2025 में सिर्फ 6 दिन मिली अच्छी हवा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। फिर से एक वर्ष और कम होने के साथ दीवारों पर नया कैलेंडर इस उम्मीद में टांग दिया है कि इस वर्ष साफ हवा मिलेगी। यही उम्मीद वैसे तो शहरवासियों ने बीते वर्ष भी की थी, लेकिन पूरे वर्ष जहरीली हवा सांसों पर मंडराती रही। अधिकारियों की लापरवाही से हवा में शामिल जहरीले कणों से सांसें घुटती रहीं।

जिले की 45 लाख से अधिक की आबादी ने महज छह दिन ही साफ हवा में सांस ली। बाकी 359 दिन संतोषजनक, मध्यम, खराब, बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में रही। यह स्थिति महज वर्ष 2025 की ही नहीं रही उससे पहले के वर्षों में भी यही स्थिति रही।