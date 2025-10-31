पुलिस बल के साथ पहुंची टीम, अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप
गाजियाबाद के लोनी में नगर पालिका ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया। लोनी तिराहा से गाजियाबाद मार्ग और बलराम नगर से राशिद अली गेट तक कार्रवाई की गई, जिसमें तख्त, मेज, कुर्सियां आदि जब्त की गईं। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में जुर्माना भी वसूला गया। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में नगर पालिका ने बृहस्पतिवार को पुलिस बल के साथ मिलकर लोनी तिराहा से गाजियाबाद मार्ग व लोनी तिराहा से बलराम नगर से वापसी राशिद अली गेट तक अतिक्रमण हटाया।
इस दौरान तख्त, मेज, कुर्सियां, टाइल, ठेली आदि सामान भी जब्त किया गया। 27 अक्टूबर को फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण की समस्या को लेकर दैनिक जागरण ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की।
बृहस्पतिवार दोपहर सफाई निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में लोनी तिराहे के आसपास मार्ग के किनारे फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के साथ ही तीन हजार आठ सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को देखकर नगर के दुकानदारों ने आनन-फानन में अतिक्रमण वाली जगह से अपना सामान हटाया।
बताया गया कि दो घंटे चली कार्रवाई में लोनी तिराहे बाजार से गाजियाबाद मार्ग ब्लाक तक, बलराम नगर व प्रेम नगर से राशिद अली गेट तक चलाया गया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों ने टीम को आता देख अपना सामान समेट लिया। जिन लोगों ने नहीं हटाया उनसे जुर्माना वसूला गया।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण कांत मिश्र ने बताया कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिर से अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
