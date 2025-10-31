पुलिस बल के साथ पहुंची टीम, अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में नगर पालिका ने बृहस्पतिवार को पुलिस बल के साथ मिलकर लोनी तिराहा से गाजियाबाद मार्ग व लोनी तिराहा से बलराम नगर से वापसी राशिद अली गेट तक अतिक्रमण हटाया। इस दौरान तख्त, मेज, कुर्सियां, टाइल, ठेली आदि सामान भी जब्त किया गया। 27 अक्टूबर को फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण की समस्या को लेकर दैनिक जागरण ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की।

बृहस्पतिवार दोपहर सफाई निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में लोनी तिराहे के आसपास मार्ग के किनारे फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के साथ ही तीन हजार आठ सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को देखकर नगर के दुकानदारों ने आनन-फानन में अतिक्रमण वाली जगह से अपना सामान हटाया।