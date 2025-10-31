पर्सनल लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी के दक्षिणी-पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने पर्सनल लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने मास्टरमाइंड उत्तम नगर निवासी हिमांशु कुमार गौतम समेत आरोपित न्यू सीलमपुर निवासी आसिफ अली, उत्तम नगर निवासी सचिन, कोटपुतली-राजस्थान निवासी राज स्वामी और हेमराज गुज्जर को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए आठ स्मार्टफोन भी बरामद किए। साइबर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक पालम निवासी महिला ने पर्सनल लोन के नाम पर ठगी की शिकायत की थी। दर्ज ई-एफआइआर में उन्होंने बताया कि उन्हें प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। उसने उनके क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट को भुनाने में मदद की पेशकश की और धोखे से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी प्राप्त कर लिए।