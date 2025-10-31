Language
    पर्सनल लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली साइबर पुलिस ने पर्सनल लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। पालम की एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो बैंक अधिकारी बनकर लोगों को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगते थे।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी के दक्षिणी-पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने पर्सनल लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने मास्टरमाइंड उत्तम नगर निवासी हिमांशु कुमार गौतम समेत आरोपित न्यू सीलमपुर निवासी आसिफ अली, उत्तम नगर निवासी सचिन, कोटपुतली-राजस्थान निवासी राज स्वामी और हेमराज गुज्जर को गिरफ्तार किया है।

    आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए आठ स्मार्टफोन भी बरामद किए। साइबर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

    पुलिस के मुताबिक पालम निवासी महिला ने पर्सनल लोन के नाम पर ठगी की शिकायत की थी। दर्ज ई-एफआइआर में उन्होंने बताया कि उन्हें प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। उसने उनके क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट को भुनाने में मदद की पेशकश की और धोखे से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी प्राप्त कर लिए।

    कुछ ही मिनटों में उनके एचडीएफसी बैंक खाते में 11,95,000 का पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण धोखे से जमा हो गए, जिसे बाद में अन्य अज्ञात खातों में ट्रांसफर भी कर दिया गया।

    वहीं, जांच में पता चला कि धोखाधड़ी की गई धनराशि हेमराज गुज्जर के खाते में भेजी गई और विशाल एन्क्लेव, दिल्ली में चेक और एटीएम के माध्यम से निकाल लिया गया। तकनीकी निगरानी के आधार पर विशाल एन्क्लेव से हेमराज गुज्जर व राज स्वामी को गिरफ्तार किया गया। वे ठगी के पैसे को ट्रांसफर करने और निकालने में प्रयुक्त खातों का प्रबंध करते थे। उनकी निशानदेही पर आसिफ अली और बाद में सचिन को गिरफ्तार किया गया।

    इसके बाद मास्टर माइंड हिमांशु कुमार गौतम की पहचान हुई। उसे भी पुलिस ने दिल्ली के रामा पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर माइंड हिमांशु बैंक अधिकारी होने का दावा कर लोगों के बैंकिंग एप्लिकेशन तक पहुंचता और धोखाधड़ी से पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण वितरित कर देता था। टीम ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

     