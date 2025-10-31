लापरवाह अफसरों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी, अब इन दो विभागों पर पैनी नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अदालती मामलों और सतर्कता जांच से संबंधित मामलों में अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, सरकार को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही हैं। हाल ही में हुई दिल्ली सरकार की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठा कि रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित शिकायत व अन्य मामलों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर को आप सरकार के समय ही करीब एक साल पहले तोड़ दिया गया था, उसी समय सतर्कता जांच के आदेश भी दिए थे, मगर रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हाे सकी है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।



वहीं बारापुला फेज तीन एलिवेटेड कॉरिडोर में कंपनी को भुगतान मामले में सतर्कता जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। इसके लिए भी करीब दो माह पहले जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ अन्य मामलों में भी सरकार ने निर्देश दिए हैं।

सरकार ने अदालती और सतर्कता मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई और लापरवाही देखी गई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उनसे समय पर रिपोर्ट जमा करने और कानूनी मामलों में समय दाखिल देने को कहा है।



यहां बता दें कि सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में सतर्कता निदेशालय और पूर्व सरकार के समय के अदालती मामलों को देखते हुए भी विधि विभाग शामिल है। विधि विभाग से दिल्ली सरकार के अलग-अलग तरह के ऐसे कोर्ट केस से संबंधित राय मांगी जाती हैं, जिसमें अवमानना याचिकाएं भी शामिल हैं।