Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad AQI: गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का कहर जारी, एक्यूआई में मामूली सुधार

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली गिरावट आई है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में है। धुंध के कारण लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश हो रही है। वसुंधरा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में सोमवार को गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी प्रदूषण से राहत नहीं है। आसमान में धुंध छाई हुई है, जिससे लोगों आंखों में जलन व गले में खराब की समस्या आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को 307 दर्ज किया गया था वायु गुणवत्ता सूचकांक

    जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 307 के साथ हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। सोमवार को इसमें 21 अंक की गिरावट आई है। वसुंधरा की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां का एक्यूआई 308 रहा। इसके अलावा इंदिरापुरम, लोनी व संजय नगर की हवा खराब श्रेणी में रही। जिले की हवा 11 अक्टूबर से ही खराब व बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। आठ दिन बेहद खराब व आठ दिन खराब श्रेणी में रही है।

    अगर यही स्थिति बनी रही तो लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। लोगों का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिकारियों को ठोस योजना बनाने की जरूरत है। केवल कागजी योजनाओं से प्रदूषण को रोकना संभव नहीं है। वहीं, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सभी विभाग अपना-अपना कार्य कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- क्या आज दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश? AQI 300 के पार... दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम

    स्टेशनों का एक्यूआई

    • वसुंधरा 308
    • इंदिरापुरम 295
    • लोनी 290
    • संजय नगर 231

    बीते दिनों जिले का एक्यूआई

    • 27 अक्टूबर 286
    • 26 अक्टूबर 307
    • 25 अक्टूबर 298
    • 24 अक्टूबर 269
    • 23 अक्टूबर 252