Ghaziabad AQI: गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का कहर जारी, एक्यूआई में मामूली सुधार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में सोमवार को गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी प्रदूषण से राहत नहीं है। आसमान में धुंध छाई हुई है, जिससे लोगों आंखों में जलन व गले में खराब की समस्या आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है।

रविवार को 307 दर्ज किया गया था वायु गुणवत्ता सूचकांक जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 307 के साथ हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। सोमवार को इसमें 21 अंक की गिरावट आई है। वसुंधरा की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां का एक्यूआई 308 रहा। इसके अलावा इंदिरापुरम, लोनी व संजय नगर की हवा खराब श्रेणी में रही। जिले की हवा 11 अक्टूबर से ही खराब व बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। आठ दिन बेहद खराब व आठ दिन खराब श्रेणी में रही है।

अगर यही स्थिति बनी रही तो लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। लोगों का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिकारियों को ठोस योजना बनाने की जरूरत है। केवल कागजी योजनाओं से प्रदूषण को रोकना संभव नहीं है। वहीं, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सभी विभाग अपना-अपना कार्य कर रहे हैं।