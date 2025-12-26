गाजियाबाद में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, अभी भी बेहद खराब श्रेणी में वसुंधरा की हवा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले में लोनी, इंदिरापुरम और संजय नगर क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वसुंधरा की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बृहस्पतिवार को वसुंधरा का एक्यूआई 303 दर्ज किया गया। वहीं जिले का एक्यूआई 280 दर्ज किया गया।

बीते दो दिन से हवा की गति बढ़ने के कारण लोगों को प्रदूषण से राहत है। हालांकि जिले की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। लोगों का कहना है कि एक्यूआई में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी वायुमंडल में प्रदूषण काफी है। हवा की गति कम होते ही प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ जाएगा।

प्रदूषण से स्थायी राहत के लिए अधिकारियों का ग्रेप के नियमों का पालन कराने के साथ ही ठोस योजना बनाने की जरूरत है। वसुंधरा के लोगों का कहना है कि लोनी से अधिक वसुंधरा की हवा खराब है। जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय वसुंधरा में ही है। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है।